Pontedera ricorda le vittime dei bombardamenti del gennaio 1944

PONTEDERA- Domenica 18 gennaio Pontedera renderà omaggio alle vittime dei bombardamenti che colpirono la città tra il 18 e il 21 gennaio 1944, causando oltre 130 morti e la distruzione di abitazioni, fabbriche e infrastrutture civili.

Due corone di alloro saranno deposte alle lapidi commemorative di Palazzo Stefanelli e di Piazza della Concordia, luoghi simbolo di una delle pagine più tragiche della storia cittadina. Tra le zone più colpite ci fu l’Orto del Rosati, ritenuto allora un rifugio naturale, dove invece caddero numerose bombe.

La cerimonia, aperta alla cittadinanza, si svolgerà con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, delle forze dell’ordine e delle associazioni. Il primo omaggio è previsto alle 10.30 in piazza Cavour, seguito dal trasferimento in piazza della Concordia, dove si terrà un intervento istituzionale.

Al termine della Seconda guerra mondiale Pontedera contava 370 morti e 1.200 feriti su una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, con oltre la metà delle abitazioni danneggiate o distrutte, insieme a scuole e fabbriche.

