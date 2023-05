Ballottaggio a Pisa. Il M5S si schiera a sostegno di Paolo Martinelli

Scritto da admin• 4:34 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Il Movimento 5 Stelle è pronto per dare la spallata finale per la vittoria di Paolo Martinelli al ballottaggio“, si legge in una nota inviata dalla comunicazione pemtastellata.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato che, fino a poco tempo fa, poteva sembrare solo un sogno. Abbiamo creduto in questo progetto e ci crediamo in maniera sempre più convinta. Ora ripartiamo per dare ancora più voce e più forza alle nostre idee, ai nostri temi, alle nostre progettualità che, durante la campagna elettorale, abbiamo illustrato ai cittadini in tutti i quartieri. Insisteremo così, in modo coordinato e condiviso, convinti che la partecipazione dei cittadini sia il modo giusto per costruire quella nuova città che abbiamo in mente. Pisa, con Paolo Martinelli sindaco, sarà più inclusiva, più digitale, più verde, più a misura di ciascuno di noi. Per ottenere tutto questo è necessario che TUTTE/I andiamo a votare il 28 e 29 maggio ed esprimiamo democraticamente il nostro pensiero per costruire il nostro futuro. Quindi…VAMOS“

