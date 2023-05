Rinnovo della piscina: il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo

Scritto da admin• 5:20 pm• San Giuliano Terme, Politica, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Si avvicina la fase esecutiva per i lavori di riqualificazione della piscina comunale di San Giuliano Terme, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale.

Dopo la sigla dell’accordo (lo scorso 27 marzo) per il finanziamento del contributo dell’intervento finanziato nell’ambito del bando Sport e periferie, la progettazione esecutiva dell’intervento è stata aggiornata e implementata, con l’obbiettivo di rendere la piscina più efficiente dal punto di vista energetico e con una migliorata fruibilità per agevolare al meglio i flussi dell’utenza.

“Si tratta di un intervento che richiede una notevole mole di lavoro, dopo una prima fase propedeutica piuttosto lunga, dovuta essenzialmente ai tempi burocratici necessari per gli adempimenti prevalentemente di natura amministrativa legati alla definitiva assegnazione del finanziamento, non dipendenti dall’Amministrazione comunale. Con la sottoscrizione dell’accordo del 27 marzo si è aperta una seconda fase operativa, dai ritmi più serrati e con scadenze definite, con i quali miriamo ad una riapertura della struttura sportiva in tempi piuttosto brevi“, afferma l’assessora allo Sport Roberta Paolicchi.

“Il progetto comprende il rifacimento della centrale termica – prosegue –, la riqualificazione dei servizi igienici, il rifacimento degli impianti di trattamento acqua, la sostituzione di parte degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e altre opere complementari o di finitura“.

Con il Consiglio comunale di ieri, 18 maggio, sono state formalmente reperite le ulteriori somme necessarie alla completa copertura economica dell’investimento, mentre nella giornata di oggi è stato approvato il progetto esecutivo che sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori entro la fine del mese di giugno. Dopodiché si procederà a stretto giro con l’esecuzione delle opere.

“La piscina comunale rientra tra gli interventi più importanti ed impegnativi che dobbiamo affrontare – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Teniamo moltissimo a questa infrastruttura e siamo determinati ad andare avanti nonostante l’aumento dei prezzi dei materiali abbia fatto impennare i costi del quadro economico salito da 1,298 a 1,498 milioni di euro“.

Una struttura che ricopre importanza strategica per l’area pisana. “La piscina è una delle infrastrutture sportive di grande importanza per una estesa area geografica che va oltre i confini comunali e, ovviamente, per la comunità sangiulianese. Vogliamo riconsegnare un’infrastruttura efficientata a livello energetico, completamente rinnovata e dalla migliore fruibilità. Ringrazio fin da ora e per quello che faranno gli uffici comunali, a partire dal Servizio lavori pubblici del comune di San Giuliano Terme, che stanno seguendo passo passo tutte le fasi“, ha concluso Di Maio.

Last modified: Maggio 19, 2023