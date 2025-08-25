Bagnoli e Barabotti (Fdi): “Lo stabile ex Enel è nuovamente occupato, il Comune intervenga”

Written by admin• 11:15 am• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – “L’ex-Enel di via Pisana è nuovamente abitato da soggetti che hanno occupato alcune aree del vecchio edificio stabilendovisi. Ho presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere che si intervenga quanto prima per ripristinare decoro e legalità: non è accettabile che uno stabile in cui dovrebbe essere impedito l’accesso sia abitato da soggetti malintenzionati, prevalentemente spacciatori.” Ha dichiarato la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Federica Barabotti.

“Come dimostrano le immagini che ho raccolto in un sopralluogo, sabato sera nell’area circostante, alle finestre era stato steso persino il bucato, con un piumone probabilmente usato per la notte e altra biancheria. L’area verde interna allo stabile è piena di rifiuti ed è completamente abbandonata al degrado.”

“Quello stabile è tornato a essere la base per spacciatori e irregolari che lì si nascondono e trovano terreno fertile per prosperare, ai danni dei cittadini che abitano nella zona. Non più tardi di un mese fa si è verificata una violenta lite al suo interno, denunciata dagli stessi residenti con un video che ha fatto il giro dei social.” Conclude Barabotti.

“Lo stabile ex-Enel deve essere sgomberato. Lo avevo già chiesto con un’interrogazione depositata all’ultimo question time, alla quale mi fu risposto che la priorità era tutelare le persone in marginalità. Ma quella priorità non è stata rispettata, visto che l’edificio è comunque abitato. Quel fabbricato rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, per l’igiene e per la sicurezza di via Pisana e dell’intera area circostante. Il Comune, che detiene quasi il 50% della proprietà dell’immobile, ha il dovere di intervenire subito per restituire decoro e legalità.” Dichiara il capogruppo di Fdi, Matteo Bagnoli.

Last modified: Agosto 25, 2025