Il Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente “TRAme Indipendenti” al CineClub Arsenale

Written by Antonio Tognoli• 1:02 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mercoledì 19 novembre il Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente “TRAme Indipendenti” presenterà il meglio della sua nona edizione, conclusasi in estate, presso il Cinema Arsenale di Pisa, storico partner della manifestazione.

Il Festival, organizzato dall’associazione “TRAme Indipendenti”, regalerà una serata di

cinema internazionale indipendente ad appassionati e curiosi. L’appuntamento, a partire dalle 19:00 presso la sala Sammartino del Cinema Arsenale (via San Martino, 63, Pisa), vedrà la proiezione dei cortometraggi vincitori del premio della giuria e del premio del pubblico per le categorie narrativi, documentari e animazioni e del premio speciale conferito dal Cineclub Arsenale.

La serata sarà dunque un’occasione per rivedere o vedere per la prima volta i migliori

cortometraggi proiettati durante le due serate del 20 e 21 giugno 2025 a Pisa, presso il Parco delle Concette. La serata di premiazione dei cortometraggi vincitori – svoltasi al Parco delle Concette con il sostegno tecnico di un partner qualificato come il Cineclub Arsenale e con il patrocinio del Comune di Pisa – ha visto la partecipazione di più di 300 persone e l’intervento in presenza di alcuni registi protagonisti dell’evento.

L’associazione “TRAme Indipendenti”, ormai da nove anni, è un punto di riferimento

della cultura pisana, e promotrice di iniziative di dimensione internazionale legate al

mondo dei cortometraggi. L’edizione 2025 ha visto partecipanti da 34 Paesi, di cui 15 selezionati in finale: Australia, Belgio, Croazia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, India, Iran, Italia, Paesi Bassi, Palestina, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia, USA..

I cortometraggi in lingua straniera sono sempre sottotitolati in italiano.

I corti proiettati durante l’evento del 19 novembre sono:

NARRATIVI PREMIO DELLA GIURIA – Lunge di Negar Hassanzadeh (Iran)

PREMIO DEL PUBBLICO – Mercato Libero di Giuseppe Cacace (Italia)

ANIMAZIONI PREMIO DELLA GIURIA – Dark Globe di Donato Sansone (Italia)

PREMIO DEL PUBBLICO – In Our Hands di Camillo Sancisi (Italia)

DOCUMENTARI PREMIO DELLA GIURIA – El libro de Mario di Daniel Chamorro (Spagna)

PREMIO DEL PUBBLICO – Children of The Lake di Mohammad Alimoradi (Iran)

PREMIO ARSENALE

Family Portrait di Lea Vidakovic (Croazia)

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito del Festival

(http://www.trameindipendenti.it/) o i suoi profili social

(https://www.facebook.com/trameindipendenti

https://www.instagram.com/trameindipendenti

https://www.youtube.com/channel/UC_RGo7G8rzssetZD6Fo0FTA) o contattare

l’associazione TRAme Indipendenti all’indirizzo di posta elettronica

trameindipendenti@gmail.com.

Last modified: Novembre 12, 2025