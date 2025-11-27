Autolinee Toscane sconti sui biglietti e corse gratuite per le iniziative a Pisa e Pontedera

Written by admin• 4:28 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PISA – Anche le renne, se potessero, sceglierebbero l’autobus. Infatti, con Autolinee toscane, il Natale 2025 diventa speciale, conveniente e…verde.

Mentre il conto alla rovescia verso le festività natalizie è iniziato, l’azienda di trasporto pubblico della Toscana ha attivato numerose forme di collaborazione e agevolazioni con i vari soggetti che, sul territorio regionale, organizzano e promuovono iniziative tra mercatini, villaggi e incontri ravvicinati con Babbo Natale.

A Pisa, c’è invece la Fabbrica di Babbo Natale che inaugura proprio venerdì 28 novembre, per proseguire fino al 14 dicembre negli spazi degli Arsenali Repubblicani in via Bonanno Pisano. Anche in questo caso gli abbonati di At possono accedere ad uno sconto sul biglietto di ingresso.

A Pontedera fino al 26 dicembre c’è la Baita di Babbo Natale in via della Stazione Vecchia: gli abbonati di At posso accedere ad uno sconto sul prezzo di accesso degli adulti. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Pontedera e Unione dei Comuni della Valdera, nella giornata di domenica 7 dicembre, in occasione dei Mercati straordinari di Pontedera, verrà attivata la navetta A, dalle 8 alle 20, e sarà gratuita per gli utenti.

