Al via la seconda edizione del Teatro Comico Itinerante

Dopo il successo dello scorso anno con la prima edizione, dal 16 giugno al 7 luglio torna la rassegna TEATRO COMICO ITINERANTE con tre appuntamenti dedicati alla risata, con Andrea Muzzi, la Ribalta Teatro e Andrea Kaemmerle, nelle frazioni di San Miniato, organizzata dal Teatrino dei Fondi con il Comune di San Miniato.

Tre spettacoli a ingresso gratuito, per questa seconda edizione, occuperanno le frazioni di San Miniato (San Miniato Basso, San Donato e Isola).

Venerdì 16 giugno ore 21:30 nell’area esterna della Casa Culturale di San Miniato Basso apre la rassegna Andrea Muzzi in ALL’ALBA PERDERÒ Le gesta dei fuoriclasse della sconfitta di Andrea Muzzi & Marco Vicari .Lo spettacolo narra le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma lo hanno fatto in un modo unico, spettacolare. e affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 23 giugno alle ore 21:30 al Giardino della Chiesa S. Quintino a San Donato con La Ribalta Teatro nello spettacolo IL PELO NELL’UOVO scritto e diretto da Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani, con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Una messinscena dedicata al cibo e alla sua produzione, in cui, con ironia e sarcasmo, tre scene differenti si susseguono per affrontare da più punti vita il tema dell’alimentazione.

Venerdì 7 luglio ore 21:30 al Circolo Arci di Isola Guascone Teatro presenta L’UOMO TIGRE Capire tutto in una notte di e con Andrea Kaemmerle.

Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto poetica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vecchiaia. In una notte potrete sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati.

Info 370 – 3687878

