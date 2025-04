Auto si ribalta in superstrada nella notte: un ferito

Written by admin• 9:31 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 04:43 di lunedì 21 aprile in S.G.C. FI-PI-LI, dopo il bivio LI-PI, in direzione Pisa, per incidente stradale.

Il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura e si ribaltato sulla sede stradale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario. La squadra VV.F. ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cisanello di Pisa per accertamenti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco l’Azienda AVR e la Polizia Stradale per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Aprile 21, 2025