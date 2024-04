Auto in un fossato: due feriti

Scritto da admin• 4:02 pm• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti, Tutti

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 12,15 sulla SS 67bis km8 per incidente stradale.



Un’auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa in un fossato provocando il ferimento dei due occupanti. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’auto in bilico ed estratto una delle due persone impossibilitata ad uscire dall’abitacolo. Non ci sono altre autovetture coinvolte nel sinistro. Sul posto 118 e forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.

