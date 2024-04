Unità e prospettive per San Miniato: Michele Altini candidato Sindaco con il sostegno del Centrodestra

Scritto da admin• 2:46 pm• San Miniato, Pisa, Politica, Tutti, Tutti

SAN MINIATO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia Pisa su Michele Altini, candidato sindaco del Centrodestra per San Miniato.

“Il centrodestra si presenterà unito nei Comuni che andranno al voto in Provincia di Pisa, con Michele Altini come candidato Sindaco a San Miniato. Altini ha ottenuto il pieno sostegno dai quattro partiti di centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il candidato è visto come una figura che incarna esperienza, lungimiranza e la volontà di riscatto di un territorio afflitto dalla malagestione del centrosinistra. I dirigenti provinciali sottolineano che la candidatura di Altini a San Miniato rappresenta la continuazione naturale della vittoria al ballottaggio cinque anni fa, dopo un duro lavoro di opposizione sul territorio. Altini esprime gratitudine per il sostegno dei partiti del centrodestra e sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti i settori della società per portare avanti un cambiamento significativo nella città. Il candidato sottolinea anche la visione del centrodestra per il futuro di San Miniato, focalizzata sul restituire dignità a un territorio trascurato. Altini promuove un approccio inclusivo e aperto alla politica, invitando tutti coloro che condividono l’obiettivo di servire gli interessi della comunità di San Miniato a contribuire con idee e proposte. Il candidato sottolinea l’importanza del turismo come motore di sviluppo economico e culturale, e propone strategie innovative per promuovere San Miniato come destinazione di eccellenza. I vertici provinciali del centrodestra enfatizzano l’unione di competenza e passione politica come tratto distintivo della coalizione, evidenziando l’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nei processi decisionali e garantendo che ogni decisione rifletta le migliori pratiche in materia di governo del territorio“.

