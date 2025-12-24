L’Effemeride Pisana del 24 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:49 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 24 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Vigilia di Natale

Oggi è il 304mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Festa dell’indipendenza della Libia

Santo del giorno:

Santi Antenati di Gesù

Commemorazione di tutti i santi antenati di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, ovvero di quei padri che piacquero a Dio e che, trovati giusti, pur senza avere ricevuto le promesse, ma avendole soltanto guardate e salutate da lontano, morirono nella fede: da essi nacque secondo la carne il Cristo, che è al di sopra di tutto il creato, Dio benedetto nei secoli.

E’ accaduto il 24 dicembre nel mondo:

1598 – Viene registrata la maggiore piena di sempre del Tevere a Roma

1777 – James Cook scopre Kiribati

1800 – Fallisce l’attentato della rue Saint-Nicaise contro Napoleone Bonaparte e sua moglie Giuseppina

1802 – Viene istituita la Borsa Valori di Roma

1818 – La prima versione pubblica del canto Stille Nacht, heilige Nacht (nota in italiano come Astro del Ciel) ha luogo nella chiesa di San Nicola a Oberndorf bei Salzburg

1865 – I veterani confederati Jonathan Shank e Barry Ownby fondano il Ku Klux Klan

1871 – L’Aida viene rappresentata per la prima volta al Teatro chediviale dell’Opera al Cairo

1906 – Reginald Fessenden diffonde la prima trasmissione radiofonica, consistente nella lettura di una poesia, in un assolo di violino e in un breve discorso

1914 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Tregua di Natale

1920 – Gabriele D’Annunzio cede alle forze armate italiane la reggenza del Carnaro a Fiume

1941 – Seconda guerra mondiale: Hong Kong viene occupata dall’Esercito Imperiale Giapponese

1943 – Seconda guerra mondiale: il generale Dwight D. Eisenhower diventa comandante supremo degli Alleati

1951 – La Libia diventa indipendente e Idris ne diventa il nuovo re

1968 – L’equipaggio dell’Apollo 8 entra in orbita attorno alla Luna, diventando i primi esseri umani a compiere tale impresa

2024 – La sonda Parker della Nasa si trova a 6,2 milioni di chilometri dalla superficie del Sole, la distanza minima mai toccata da un oggetto costruito dall’uomo, per scoprire i segreti delle tempeste solari

La frase del giorno di Frate Indovino:

Da Natale a Carnevale quanto a feste non c’è male

Nati il 24 dicembre:

KIT CARSON

Esploratore statunitense, icona del Far West

α 24 dicembre 1809 ω 23 maggio 1868

ELISABETTA DI BAVIERA

Imperatrice austriaca, conosciuta come Sissi

α 24 dicembre 1837 ω 10 settembre 1898

EDWIGE FENECH

Attrice e produttrice italiana di origine francese

α 24 dicembre 1948

IGNAZIO DI LOYOLA

Santo spagnolo, fondatore dell’ordine dei Gesuiti

α 24 dicembre 1491 ω 31 luglio 1556

ILENIA PASTORELLI

Attrice italiana

α 24 dicembre 1985

Deceduti il 24 dicembre:

TOSHIRO MIFUNE

Attore giapponese

α 1 aprile 1920 ω 24 dicembre 1997

HAROLD PINTER

Drammaturgo inglese, premio Nobel

α 10 ottobre 1930 ω 24 dicembre 2008



