L’Effemeride Pisana del 24 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 24 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Vigilia di Natale

Oggi è il 304mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Festa dell’indipendenza della Libia

Santo del giorno:

Santi Antenati di Gesù

Commemorazione di tutti i santi antenati di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, ovvero di quei padri che piacquero a Dio e che, trovati giusti, pur senza avere ricevuto le promesse, ma avendole soltanto guardate e salutate da lontano, morirono nella fede: da essi nacque secondo la carne il Cristo, che è al di sopra di tutto il creato, Dio benedetto nei secoli.

E’ accaduto il 24 dicembre nel mondo:

  • 1598 – Viene registrata la maggiore piena di sempre del Tevere a Roma
  • 1777 – James Cook scopre Kiribati
  • 1800 – Fallisce l’attentato della rue Saint-Nicaise contro Napoleone Bonaparte e sua moglie Giuseppina
  • 1802 – Viene istituita la Borsa Valori di Roma
  • 1818 – La prima versione pubblica del canto Stille Nacht, heilige Nacht (nota in italiano come Astro del Ciel) ha luogo nella chiesa di San Nicola a Oberndorf bei Salzburg
  • 1865 – I veterani confederati Jonathan Shank e Barry Ownby fondano il Ku Klux Klan
  • 1871 – L’Aida viene rappresentata per la prima volta al Teatro chediviale dell’Opera al Cairo
  • 1906 – Reginald Fessenden diffonde la prima trasmissione radiofonica, consistente nella lettura di una poesia, in un assolo di violino e in un breve discorso
  • 1914 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Tregua di Natale
  • 1920 – Gabriele D’Annunzio cede alle forze armate italiane la reggenza del Carnaro a Fiume
  • 1941 – Seconda guerra mondiale: Hong Kong viene occupata dall’Esercito Imperiale Giapponese
  • 1943 – Seconda guerra mondiale: il generale Dwight D. Eisenhower diventa comandante supremo degli Alleati
  • 1951 – La Libia diventa indipendente e Idris ne diventa il nuovo re
  • 1968 – L’equipaggio dell’Apollo 8 entra in orbita attorno alla Luna, diventando i primi esseri umani a compiere tale impresa
  • 2024 – La sonda Parker della Nasa si trova a 6,2 milioni di chilometri dalla superficie del Sole, la distanza minima mai toccata da un oggetto costruito dall’uomo, per scoprire i segreti delle tempeste solari

La frase del giorno di Frate Indovino:

Da Natale a Carnevale quanto a feste non c’è male

Nati il 24 dicembre:

KIT CARSON

Kit Carson

Esploratore statunitense, icona del Far West

α 24 dicembre 1809  ω 23 maggio 1868

ELISABETTA DI BAVIERA

Elisabetta di Baviera

Imperatrice austriaca, conosciuta come Sissi

α 24 dicembre 1837  ω 10 settembre 1898

EDWIGE FENECH

Edwige Fenech

Attrice e produttrice italiana di origine francese

α 24 dicembre 1948

IGNAZIO DI LOYOLA

Ignazio di Loyola

Santo spagnolo, fondatore dell’ordine dei Gesuiti

α 24 dicembre 1491  ω 31 luglio 1556

ILENIA PASTORELLI

Ilenia Pastorelli

Attrice italiana

α 24 dicembre 1985

Deceduti il 24 dicembre: 

TOSHIRO MIFUNE

Toshiro Mifune

Attore giapponese

α 1 aprile 1920  ω 24 dicembre 1997

HAROLD PINTER

Harold Pinter

Drammaturgo inglese, premio Nobel

α 10 ottobre 1930  ω 24 dicembre 2008

