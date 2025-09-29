A Marina di Pisa cani da tutta Italia e di ogni razza per il 1° Concorso Nazionale di Bellezza

Written by admin• 1:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Porterà a Marina di Pisa cani di ogni razza e provenienti da ogni angolo d’Italia la prima Esposizione Nazonale Canina di Bellezza organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, il sostegno di Arci Caccia Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e degli sponsor Banca di Credito di Pescia e Cascina, Pet Store Conad, La Nuova Marina, Edicola Bartoli, Il Gelato di Toto, Country Club Boccadarno, Asd Il Cane Giramondo e Magistratura dei Delfini.

Appuntamento domenica 5 ottobre, a partire dalle 8.30, nella cornice del Country Club Boccadarno di Marina di Pisa in via Scoglio della Meloria 55, che per l’intera giornata diventerà un emozionante palcoscenico dedicato agli amici a quattro zampe. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della tensostruttura del Country Club Boccadarno.

Una nuova manifestazione inclusiva, aperta a tutte le razze con o senza certificato, dove potranno partecipare anche cani non di razza e giovani presentatori, dove sarà decretato il Campione assoluto Arci Caccia.

“Abbiamo pensato questa giornata come un momento da vivere con leggerezza e condivisione, dove imparare qualcosa dai nostri animali e divertirsi insieme” spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi “Un appuntamento dedicato alla natura e ai nostri amici a quattro zampe, con tante attività pensate per le famiglie e per gli appassionati, aperto a tutti, anche a cani senza pedigree”.

“Siamo felici di supportare questa bellissima iniziativa ideata dal Ccn di Marina di Pisa, occasioni come questa contribuiscono all’attrattività del territorio, portano vita, persone ed entusiasmo sul nostro Litorale e nella nostra città, organizzate in una struttura come il Country Club Boccadarno che ogni anno attira migliaia di persone” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“La manifestazione è inserita nel contesto del campionato Arci Caccia ed è valida come prova del campionato toscano che si articola su diverse categorie, è importante poter contare su una bella struttura al coperto che garantisce l’ottima riuscita della manifestazione anche in caso di maltempo” le parole del responsabile nazionale Arci Caccia Toscana Giampaolo Ciampini.

“Il primo concorso di esposizione nazionale canina organizzato sul Litorale ha tutte le potenzialità per richiamare un elevato numero di appassionati e amanti degli animali e auspichiamo che possa consolidarsi nel tempo contribuendo alla promozione turistica del nostro territorio” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Assicura “il massimo impegno per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza” l’ispettore della Polizia Municipale del Litorale Pisano Gian Maria Pescatore, mentre Giovanni Campani, guardia rurale ausiliaria Guardie Zoofile Nogra Pisa evidenzia l’importanza di queste manifestazioni “per incrementare l’educazione e l’integrazione tra animali, ambiente urbano e familiare”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Cristiano Scarpellini, presidente Confcommercio Marina di Pisa, Massimo Rutinelli, membro di giunta Confcommercio Pisa e titolare Country Club Boccadarno, Cristiano Puntoni e Marina Malerbi (Banca di Credito di Pescia e Cascina).

Programma Expo

Ore 8.30-10.30: Ingresso cani e iscrizioni

Ore 10.30: Inizio giudizi singoli fino ad esaurimento

Ore 15: Raggruppamenti e Best in Show – Premiazione

Per ulteriori informazioni sull’Expo è possibile contattare il 345 5057128 (Giampaolo)

Classi e contributo di partecipazione

Esordienti (dai 4 a 7 mesi), Giovani (da 8 a 11 mesi), Intermedi (da 12 a 17 mesi), Libera (oltre 18 mesi), Lavoro (vige regolamento Expo Arci Cacci), Veterani (oltre 7 anni a discrezione dell’organizzatore), Campioni (per tutti i cani proclamati campioni Arci Caccia), Coppie e gruppi. Qualifica Icab per razze da Ferma, Nordici e Primitivi.

Raggruppamenti

Razze da Pastore, razze Nordiche e Primitivi, razze da Compagnia, razze da Difesa e Utilità, razze da Ferma, razze da Seguita e Levrieri, razze Terrier e Bassotti, razze Spaniel Retriever, Lagotto.

Raggruppamenti Speciali

Miglior Giovane presentatore mini (da 6 a 9 anni), Miglior giovane presentatore maxi (da 10 a 12 anni), Miglior cane non di razza.

Premi d’onore

Premio di merito a tutti i primi classificati di ogni razza, sesso, mantello e classe; Premio dal primo al terzo classificato per i cani non di razza; Premio dal primo al terzo classificato per i hùgiovani presentatori nelle due categorie; Premio dal primo al terzo classificato per ogni raggruppamento; Premio dal primo al terzo classificato per i gruppi e per le coppie; Premio dal primo al quinto classificato per tutti i Best di Classe; Premio dal primo al terzo classificato per tutti i cani residenti nel comune; Premio al Miglior soggetto del Litorale offerto dalla Magistratura dei Delfini; Premio dal dal primo al quinto classificato nel Best in Show finale.

Giuria – Giampaolo Ciampini (delegato e giudice), Salvatore Bellavia (giudice razze da Pastore e Difesa), Paolo Ingoglia (giudice razze da Utilità, Nordici, Primitivi), Elisa Panelli (giudice razze Terrier, Bassotto, Lagotto), Tiziana Turchi (giudice razze Spaniel, Retriever, Seguita), Enzo Cambi (giudice razze Ferma, Compagnia, Levrieri).

Saranno garantiti in loco il servizio veterinario e il servizio ristoro. Possibilità di effettuare passeggiate a cavallo e pony, per adulti e bambini.

Info via Whatsapp al 324 5899865

Last modified: Settembre 29, 2025