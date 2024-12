Aumentano i fondi per la Carta Spesa 2024: 29mila euro in più per supportare 600 famiglie a Pisa

Written by admin• 5:19 pm• Attualità, Pisa

PISA – Da 140mila a 169mila euro. L’amministrazione comunale ha aumentato di 29mila euro i fondi destinati alla “Carta Spesa 2024”, l’agevolazione che il Comune di Pisa ha introdotto per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di ampliare il numero di beneficiari della Carta acquisti solidale, una misura nazionale per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

“Abbiamo deciso di incrementare di 29mila euro il budget complessivo per il contributo, che passa così da 140mila a 169mila euro“, ha dichiarato l’assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. “Con questo aumento, potremo supportare circa un centinaio di famiglie in più, grazie all’ampliamento della graduatoria già esistente. In totale, saranno 600 i nuclei familiari che beneficeranno di questo importante aiuto economico. È un gesto concreto di solidarietà e vicinanza verso le famiglie più vulnerabili, che assume un valore ancora più significativo durante le festività. Continueremo a lavorare con determinazione affinché nessuno venga lasciato indietro.“

Il contributo comunale, una tantum, può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e carburante ed è riservato alle famiglie residenti a Pisa con un nucleo di 1 o 2 persone e un ISEE inferiore a 15mila euro. I nuclei familiari formati da una sola persona riceveranno un contributo di 200 euro, mentre quelli composti da due persone riceveranno 400 euro. Grazie al nuovo stanziamento, il numero delle famiglie beneficiarie passerà da 512 a oltre 600.

