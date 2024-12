Fabio Grosso: “Questa sconfitta deve essere un bell’insegnamento”

Written by Antonio Tognoli• 5:27 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della sfida della Cetilar Arena Fabio Grosso commenta la sconfitta della sua squadra.

di Antonio Tognoli

“Sapevamo a che tipo di partita saremo andati incontro. Prendiamo questa sconfitta come un bell’insegnamento. Questo campionato è difficile ma ti mette alla prova. Il Pisa e lo Spezia si assomigliano come gioco e tendono a sporcarti la gara. Oggi potevamo fare meglio, usciamo dal campo sconfitti, ma questo deve servirci già da domenica per ripartire bene. Con Inzaghi ci vediamo spesso ci siamo salutati. Oggi è andata bene a lui vedremo poi alla fine come andrà a finire”.

Last modified: Dicembre 26, 2024