Tromba d’aria a San Rossore: oltre dieci pini sradicati, scattano gli interventi di messa in sicurezza

PISA – Tromba d’aria a San Rossore, danni sul viale del Gombo: oltre dieci pini sradicati nella notte.

La perturbazione che ha colpito Pisa tra il 19 e il 20 agosto ha interessato anche la Tenuta di San Rossore, dove una tromba d’aria ha sradicato più di dieci pini lungo il viale del Gombo e sui sentieri limitrofi, in un tratto situato poco oltre la metà del viale in direzione mare.

Nella mattinata successiva, il presidente del Parco, Lorenzo Bani, insieme al personale dell’Ente, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. “Abbiamo immediatamente contattato la ditta incaricata – spiega Bani – che da domani mattina sarà operativa per liberare la strada e i sentieri, così da renderli nuovamente percorribili. Successivamente, nella stagione più adatta, provvederemo a piantare nuovi pini per sostituire quelli caduti, nell’ambito del progetto Viale dei Legami“.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, nelle prossime due domeniche – giorni in cui solitamente il viale è accessibile fino ai cancelli della Villa – sarà possibile raggiungere a piedi solo lo sbarramento segnalato, all’incrocio con via Coton delle Vacche. Dopo fenomeni atmosferici di questa entità, è necessario attendere alcuni giorni per consentire l’assestamento delle piante e valutare la presenza di eventuali rami pericolanti che possano richiedere ulteriori interventi.

