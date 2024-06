Associazione ConAlbe dona massaggiatore cardiaco automatico per l’Automedica di Pisa

Scritto da admin• 12:13 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’associazione “ConAlbe” di Cascina ha donato un massaggiatore cardiaco automatico, del valore di circa 15mila euro, per l’utilizzo a bordo dell’automedica che sarà operativa sul territorio di Pisa dal 1° luglio. Questa donazione è stata accolta con grande apprezzamento da Nicola Bertocci, direttore della Centrale Operativa 118 Sud Livorno-Pisa, evidenziando l’importanza dello strumento per i professionisti e il forte legame di collaborazione con le associazioni locali.

L’associazione “ConAlbe” è nata in memoria di Alberto Contini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiache e diffondere strumenti come defibrillatori e massaggiatori automatici per salvare vite umane.

Il massaggiatore cardiaco automatico agevola le manovre avanzate di rianimazione cardio-polmonare, assicurando ritmicità e intensità al massaggio, aumentando le possibilità di successo della rianimazione e liberando l’operatore di Pronto Soccorso da questo compito, migliorando il livello di assistenza al paziente.

