Assemblea degli azionisti: deliberata la distribuzione del dividendo straordinario e approvate le modifiche dello statuto sociale

Scritto da admin• 3:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. (“Toscana Aeroporti”, “Società”) si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Marco Carrai esclusivamente tramite deleghe conferite a Computershare, Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, convertito in legge e successivamente modificato, con le seguenti deliberazioni:

Dividendo

In sede ordinaria l’Assemblea degli Azionisti della Società ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario di ammontare complessivo di 7.000.000 euro, a valere su parte della “riserva straordinaria”, di importo unitario pari a 0,3761 euro per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Il suddetto dividendo – al lordo delle eventuali ritenute di legge – sarà messo in pagamento 31 luglio 2024, con stacco della cedola n. 16 il 29 luglio 2024 e data di registrazione il 30 luglio 2024.

Modifiche dello Statuto Sociale

In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato le modifiche degli articoli 8 (Avviso di convocazione – Diritto di intervento), 10 (Rappresentanza in assemblea) e 12 (Presidente dell’assemblea- Segretario) dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione della Società e definite nella relazione illustrativa degli Amministratori resa pubblica in data 1° luglio 2024.

Last modified: Luglio 25, 2024