“Donne e lavoro: dall’emancipazione degli anni ’60 alle sfide di oggi”: evento della CISL Pisa alla Stazione Leopolda

Written by Redazione• 4:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Martedì 31 marzo dalle ore 9.30, presso la Stazione Leopolda di Pisa, si terrà un importante incontro dedicato al tema “Donne e lavoro: dall’emancipazione degli anni ’60 alle sfide di oggi”, promosso da CISL Pisa in collaborazione con FNP CISL Pisa.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto sul percorso di emancipazione femminile nel mondo del lavoro, a partire dalle conquiste degli anni ’60 fino alle criticità ancora presenti nel contesto contemporaneo. Un’occasione per analizzare i progressi compiuti, ma anche per mettere in luce le sfide ancora aperte, come il divario salariale, le difficoltà di conciliazione tra vita privata e professionale e la piena parità di opportunità.

Ad aprire il dibattito saranno interventi qualificati e competenti: tra i relatori principali figurano la coordinatrice pari opportunità CISL PIsa Laura Palamidessi, l’Avvocato Francesca Zuccoli e la coordinatrice pari opportunità FNP CISL Daniela Piludu, e Silvia Cosci segreteria UST CISL Pisa, che porteranno contributi e analisi su tematiche giuridiche, sociali e sindacali legate al lavoro femminile. All’evento prenderanno parte anche rappresentanti sindacali Katiuscia Biliotti, Luciana Adami, Cristina Zini, Angela Settembrini e Rossana Rustichini.

L’incontro si inserisce in un più ampio impegno della CISL e della FNP nel promuovere politiche di pari opportunità e nel sostenere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella società. Un appuntamento aperto al pubblico e rivolto a lavoratrici, lavoratori, pensionati e a tutta la cittadinanza interessata a contribuire a un dibattito quanto mai attuale. Un momento di approfondimento e dialogo che mira non solo a ricordare le conquiste del passato, ma soprattutto a costruire nuove prospettive per il futuro del lavoro femminile.

Last modified: Marzo 25, 2026