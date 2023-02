Arturo Calabresi: “Vittoria di enorme valore”

Scritto da admin• 5:04 pm• Pisa SC

PISA – Un protagonista in positivo nella gara vittoriosa del Pisa al “Granillo” è stato senza dubbio Arturo Calabresi, che commenta con il giusto entusiasmo ed in maniera equilibrata questo importante successo in terra calabrese.

di Maurizio Ficeli

“Una vittoria di un valore enorme per come si è verificata, contro un avversario importante. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere, viva ed unita. Questi ultimi risultati ci hanno dato certezza e convinzione nell’affrontare la gara di oggi.Oggi è avvenuta una vittoria di un enorme importanza”.

