Arturo Calabresi: “A Bari per riscattare le ultime due trasferte”

PISA – Arturo Calabresi aurore dell’assist del primo gol dei nerazzurri commenta la prestazione con vittoria contro la FeralpiSalò.

“Ho dormito poco questa settimana sono molto dispiaciuto dopo la sconfitta a Brescia. Ognuno come è giusto che sia deve prendersi le sue responsabilità. Contro la Feralpi si sono viste tante cose positive, quindi vuol dire che stiamo crescendo. La richiesta del mister è quello di accompagnare, giocare pulito e capire le situazioni in campo. Dobbiamo assumerci le responsabilità e crescere con la testa giusta. A Bari andremo per riscattare le ultime due trasferte che sono andate decisamente male”.

