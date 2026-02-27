“Art” di Yasmina Reza al Teatro di Cascina con Michele Riondino

Written by Antonio Tognoli• 2:46 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle ore 21 arriva sul palco della Città del Teatro di Cascina “Art”, la celebre commedia della drammaturga francese Yasmina Reza. Lo spettacolo è diretto e interpretato da Michele Riondino, affiancato in scena da Daniele Parisi e Michele Sinisi.

Tradotta in oltre quaranta lingue e rappresentata in tutto il mondo, “Art” è una delle commedie contemporanee più amate. Con intelligenza e ironia, il testo trasforma una discussione sull’arte in una riflessione profonda sull’identità, sul potere e sulle fragilità che attraversano le relazioni.

La storia parte da un episodio semplice: Serge acquista un quadro completamente bianco a un prezzo molto elevato. L’amico Marc reagisce con indignazione, mentre Yvan tenta di mediare. Da questo spunto nasce un confronto acceso che mette in luce rivalità, insicurezze e tensioni latenti. Il quadro diventa il pretesto per svelare le crepe di un’amicizia e le dinamiche di dominio e riconoscimento tra i tre protagonisti.

Nella lettura di Michele Riondino, il testo di Reza si trasforma in un’indagine lucida sul maschile contemporaneo. Lo spettacolo è costruito come un dialogo serrato, quasi un concerto a tre voci, in cui i personaggi si rincorrono e si scontrano fino a far emergere tutta la complessità del loro legame.

Michele Riondino, attore e regista tra i più apprezzati della sua generazione, si è formato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e ha lavorato con registi come Mario Martone e Marco Bellocchio. È noto al grande pubblico per serie televisive di successo e nel 2024 ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per il film Palazzina LAF.

“Art” è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni, in coproduzione con Teatro Stabile d’Abruzzo e Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del teatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 050 744400 o scrivere a biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Febbraio 27, 2026