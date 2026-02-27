Pisa Sud, interventi contro gli allagamenti: ecco le prossime chiusure

PISA- Proseguono gli interventi per il potenziamento della sicurezza idraulica nell’area di Pisa Sud. I lavori, inseriti nel progetto Binario 14, riguardano i quartieri di San Giusto e San Marco e prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura dedicato alle acque meteoriche, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti.
Secondo il cronoprogramma, le opere in corso su via Sant’Agostino saranno concluse entro il 14 marzo. Da quella data la strada sarà riaperta alla circolazione veicolare.
Il cantiere si sposterà quindi in via di Goletta, dove sarà necessaria la chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Caduti nei Lager Nazisti, nel periodo dal 16 marzo al 30 aprile.
«È un intervento rilevante e tecnicamente complesso – afferma l'assessora ai lavori pubblici Virginia Mancini –. Per questo chiediamo ai cittadini comprensione e collaborazione durante lo svolgimento delle opere».