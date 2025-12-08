Written by Dicembre 8, 2025 8:21 pm Pisa SC

Arrivano via social le scuse di Nzola: “Lavorerò ancora più duro per tornare più forte”

PISA – Arrivano attraverso il suo profilo Instagram le scuse alla tifosderia nerazzurra di N’Bala Nzola che al 93′ si è fatto espellere per aver rifilato un “calcione” a Keita dopo aver perso la palla. Un fallo non certo da lui in un momento delicato alla vigilia della partenza per la Coppa d’Africa.

Ciao a tutti, scrive Nzola nella sua storia social, Volevo chiedere scusa per il cartellino rosso di oggi. So di aver messo la squadra in difficoltà e lo riconosco completamente. Ho sbagliato,, ma adesso devo prendermi le mie responsabilità.

Chiedo scusa ai tifosi, allo staff e ai miei compagni di squadra. Vi prometto che lavorerò ancora più duro per tornare più forte, per regalarvi gioia e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati all’inizio della stagione.

Grazie per il vostro sostegno e risponderò in campo nel migliore modo possibile

