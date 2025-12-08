Arrivano via social le scuse di Nzola: “Lavorerò ancora più duro per tornare più forte”

Written by Antonio Tognoli• 8:21 pm• Pisa SC

PISA – Arrivano attraverso il suo profilo Instagram le scuse alla tifosderia nerazzurra di N’Bala Nzola che al 93′ si è fatto espellere per aver rifilato un “calcione” a Keita dopo aver perso la palla. Un fallo non certo da lui in un momento delicato alla vigilia della partenza per la Coppa d’Africa.

“Ciao a tutti, scrive Nzola nella sua storia social, Volevo chiedere scusa per il cartellino rosso di oggi. So di aver messo la squadra in difficoltà e lo riconosco completamente. Ho sbagliato,, ma adesso devo prendermi le mie responsabilità.

Chiedo scusa ai tifosi, allo staff e ai miei compagni di squadra. Vi prometto che lavorerò ancora più duro per tornare più forte, per regalarvi gioia e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati all’inizio della stagione.

Grazie per il vostro sostegno e risponderò in campo nel migliore modo possibile

FOTO ROBERTO CAPPELLO

Last modified: Dicembre 9, 2025