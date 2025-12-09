L’Effemeride Pisana del 9 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:18 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 9 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:38 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 2 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 290mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale per la commemorazione e per la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine

Giornata internazonale contro la corruzione

Giornata internazionale della medicina veterinaria

Festa dell’indipendenza della Tanzania

Santo del giorno:

San Siro di Pavia, vescovo e martire

Patrono di Pavia, Castel Mella, Soresina, Misinto, Godiasco Salice Terme, Sospiro, Paruzzaro, San Siro, Castelletto Monferrato, Grandola ed Uniti e di altri comuni

Nel giovinetto che porse a Gesù i pani e i pesci per il miracolo della moltiplicazione, una leggenda fiorita in Italia, identifica il primo vescovo di Pavia, san Siro. Tale leggenda sarebbe riferita dall’autore del «De laudibus Papiae», uno scritto del 1330. Dietro a questo scritto ci sarebbe la «Vita di san Siro», risalente all’ottavo secolo e con l’intenzione di vantare l’anzianità della Chiesa di Pavia nei confronti di quella di Milano, dalla quale la prima dipendeva. Secondo questa Vita le origini del vescovado pavese sono da collegarsi con Aquileia, il cui primo vescovo Ermagora venne consacrato dall’evangelista Marco. Ermagora a sua volta avrebbe consacrato vescovi Siro, giunto in Italia al seguito di Pietro e Marco, ed Evenzio, inviandoli ad evangelizzare Pavia. Giunto a Pavia Siro estese la sua attività missionaria dal Ticino all’Adige, predicando a Verona, Brescia, Lodi e anche a Milano, dove Evenzio, inviato da Siro, avrebbe dato sepoltura ai martiri Gervasio e Protasio, ponendo sulla loro tomba una pietra sepolcrale con l’epitaffio dettato dal vescovo di Pavia. Le reliquie di san Siro sono conservate nella cattedrale di Pavia.

E’ accaduto il 9 dicembre nel mondo:

1531 – La Vergine di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin

1793 – Noah Webster fonda il primo quotidiano di New York, l’American Minerva

1851 – Il primo YMCA del Nord America viene fondato a Montréal

1872 – P. B. S. Pinchback diventa il primo afroamericano governatore di uno Stato degli USA

1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento della guerra degli Stati Uniti

1928 – Italia: il Gran consiglio del fascismo presieduto da Mussolini (istituito il 15 dicembre 1922), diventa istituzione a livello costituzionale

1937 – Seconda guerra sino-giapponese: dopo la caduta di Shanghai inizia la battaglia di Nanchino, che cadrà il 13

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica

1953 – La General Electric annuncia che tutti i dipendenti comunisti verranno licenziati dall’azienda

1961 – Il Tanganica ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza

1979 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA

1987 – Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

1990 Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia Battendo l’Olimpia Asunción per 3-0, il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale

1992 – Viene annunciata la separazione tra i principi di Galles Carlo e Diana

2006 – Incendio a Mosca in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Le vittime, tutte donne, sono 45. Si tratta della più grave tragedia provocata da un incendio nella capitale sovietica dal 1977 quando un rogo all’Hotel Rossija, nel centro della città, provocò 42 morti e 50 feriti

La frase del giorno di Frate Indovino:

Mani nervose sciupan le cose

Nati il 9 dicembre:

JUDI DENCH

Attrice inglese

α 9 dicembre 1934

KIRK DOUGLAS

Attore statunitense

α 9 dicembre 1916 ω 5 febbraio 2020

JOHN MALKOVICH

Attore statunitense

α 9 dicembre 1953

JOHN MILTON

Scrittore e poeta inglese

α 9 dicembre 1608 ω 8 novembre 1674

GUIDO SILVESTRI

Fumettista italiano, padre di Lupo Alberto

α 9 dicembre 1952

Deceduti il 9 dicembre:

FRANCO FRANCHI

Attore comico

α 18 settembre 1928 ω 9 dicembre 1992

PAOLO ROSSI

Calciatore italiano

α 23 settembre 1956 ω 9 dicembre 2020

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 8, 2025