L’Effemeride Pisana del 9 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 9 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:38 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 2 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi èil 290mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale per la commemorazione e per la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine
Giornata internazonale contro la corruzione
Giornata internazionale della medicina veterinaria
Festa dell’indipendenza della Tanzania
Santo del giorno:
San Siro di Pavia, vescovo e martire
Patrono di Pavia, Castel Mella, Soresina, Misinto, Godiasco Salice Terme, Sospiro, Paruzzaro, San Siro, Castelletto Monferrato, Grandola ed Uniti e di altri comuni
Nel giovinetto che porse a Gesù i pani e i pesci per il miracolo della moltiplicazione, una leggenda fiorita in Italia, identifica il primo vescovo di Pavia, san Siro. Tale leggenda sarebbe riferita dall’autore del «De laudibus Papiae», uno scritto del 1330. Dietro a questo scritto ci sarebbe la «Vita di san Siro», risalente all’ottavo secolo e con l’intenzione di vantare l’anzianità della Chiesa di Pavia nei confronti di quella di Milano, dalla quale la prima dipendeva. Secondo questa Vita le origini del vescovado pavese sono da collegarsi con Aquileia, il cui primo vescovo Ermagora venne consacrato dall’evangelista Marco. Ermagora a sua volta avrebbe consacrato vescovi Siro, giunto in Italia al seguito di Pietro e Marco, ed Evenzio, inviandoli ad evangelizzare Pavia. Giunto a Pavia Siro estese la sua attività missionaria dal Ticino all’Adige, predicando a Verona, Brescia, Lodi e anche a Milano, dove Evenzio, inviato da Siro, avrebbe dato sepoltura ai martiri Gervasio e Protasio, ponendo sulla loro tomba una pietra sepolcrale con l’epitaffio dettato dal vescovo di Pavia. Le reliquie di san Siro sono conservate nella cattedrale di Pavia.
E’ accaduto il 9 dicembre nel mondo:
- 1531 – La Vergine di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin
- 1793 – Noah Webster fonda il primo quotidiano di New York, l’American Minerva
- 1851 – Il primo YMCA del Nord America viene fondato a Montréal
- 1872 – P. B. S. Pinchback diventa il primo afroamericano governatore di uno Stato degli USA
- 1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento della guerra degli Stati Uniti
- 1928 – Italia: il Gran consiglio del fascismo presieduto da Mussolini (istituito il 15 dicembre 1922), diventa istituzione a livello costituzionale
- 1937 – Seconda guerra sino-giapponese: dopo la caduta di Shanghai inizia la battaglia di Nanchino, che cadrà il 13
- 1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità
- 1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica
- 1953 – La General Electric annuncia che tutti i dipendenti comunisti verranno licenziati dall’azienda
- 1961 – Il Tanganica ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- 1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza
- 1979 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA
- 1987 – Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania
- 1990
- Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia
- Battendo l’Olimpia Asunción per 3-0, il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale
- 1992 – Viene annunciata la separazione tra i principi di Galles Carlo e Diana
- 2006 – Incendio a Mosca in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Le vittime, tutte donne, sono 45. Si tratta della più grave tragedia provocata da un incendio nella capitale sovietica dal 1977 quando un rogo all’Hotel Rossija, nel centro della città, provocò 42 morti e 50 feriti
La frase del giorno di Frate Indovino:
Mani nervose sciupan le cose
Nati il 9 dicembre:
JUDI DENCH
α 9 dicembre 1934
KIRK DOUGLAS
α 9 dicembre 1916 ω 5 febbraio 2020
JOHN MALKOVICH
α 9 dicembre 1953
JOHN MILTON
α 9 dicembre 1608 ω 8 novembre 1674
GUIDO SILVESTRI
Fumettista italiano, padre di Lupo Alberto
α 9 dicembre 1952
FRANCO FRANCHI
Attore comico
α 18 settembre 1928 ω 9 dicembre 1992
PAOLO ROSSI
α 23 settembre 1956 ω 9 dicembre 2020
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/