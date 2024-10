Approvato il Bonus Anziani 2024: 410.000 euro per sostenere le persone non autosufficienti a Pisa

Scritto da admin• 1:20 pm• Attualità, Pisa

PISA – Approvato dalla giunta comunale il Bonus Anziani 2024, che prevede uno stanziamento di 410.000 euro per un contributo una tantum a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa.

«Siamo impegnati a garantire supporto e vicinanza alle persone più vulnerabili», afferma l’assessore alle politiche socio-sanitarie, Giovanna Bonanno. «Quest’anno, abbiamo deciso di destinare oltre 400.000 euro alle famiglie pisane, affinché non affrontino da sole le difficoltà e i costi elevati legati all’assistenza di anziani non autosufficienti. Questa misura mira a migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno, consentendo loro di vivere serenamente a casa. Il sostegno potrà essere utilizzato per acquistare beni essenziali, coprire spese sanitarie e accedere a farmaci e visite specialistiche presso strutture convenzionate con il Comune, garantendo una risposta concreta alle necessità quotidiane dei più fragili nella nostra comunità».

I beneficiari saranno selezionati attraverso un apposito bando pubblico, che verrà pubblicato sul sito del Comune di Pisa. La delibera stabilisce anche i requisiti per richiedere il contributo: avere almeno 65 anni, possedere un Isee ordinario valido e senza difformità pari o inferiore a 25.000 euro, essere disabile in condizione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92) o avere invalidità al 100%, e non essere ricoverati in modo definitivo in una struttura residenziale sanitaria assistita.

I requisiti devono essere soddisfatti al momento della domanda e mantenuti durante il periodo di erogazione del beneficio. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Il valore del contributo sarà definito successivamente, in base al numero dei beneficiari, e non potrà superare i 2.400 euro annui per ogni anziano.

