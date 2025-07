“Aperti per ferie – Aperti per te”Caritas Pisa: anche in estate, i servizi sul territorio rimangono attivi

Written by Antonio Tognoli• 12:48 pm• Pisa, Attualità

PISA – L’estate non è uguale per tutti, non è per tutti tempo di vacanze. C’è chi parte, ma c’è anche chi resta, spesso con le stesse difficoltà di sempre o anche con qualche difficoltà in più, come il caldo, la solitudine e la mancanza di servizi. Per questo i servizi della Caritas Diocesana di Pisa non si fermano: anche nei mesi estivi, rimaniamo presenti sul territorio accanto a chi vive una condizione di fragilità.

Centro d’Ascolto, mensa, docce, Emporio della Solidarietà rimangono aperti ed operativi, con la stessa cura e attenzione di sempre.

“Aperti per ferie – aperti per te” è lo slogan che abbiamo scelto per ricordare che la nostra porta rimane aperta, anche ad agosto.

Per chi resta in città, per chiunque abbia bisogno di un aiuto concreto, ma anche solo di ascolto, di un punto di riferimento o di orientamento.

Per informazioni o richieste di supporto:

Telefono: 050 560952

Email: segreteria@caritaspisa.it

Facebook: Caritas Diocesana di Pisa

Instagram: @caritaspisa

