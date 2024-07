Antonio Socci a Tirrenia: presentazione del libro “Dio abita in Toscana” nel ciclo “Dialoghi d’Autore”

Scritto da admin• 3:35 pm• Tirrenia, Cultura, Pisa

TIRRENIA – Il ciclo di incontri letterari “Dialoghi d’Autore”, curato dalle librerie indipendenti pisane, continua sabato 27 luglio alle 21.30 al parco di Ciclilandia di Tirrenia, con la presentazione del libro di Antonio Socci, Dio abita in Toscana. Viaggio nel cuore cristiano dell’identità occidentale (Rizzoli, 2024).

L’autore, giornalista e scrittore, sarà intervistato da Andrea Bartelloni. La serata è organizzata dalla libreria Pellegrini di Pisa.

Il libro esplora la Toscana come un luogo di grande bellezza e spiritualità, raccontando il legame tra arte, fede e paesaggio in città come Firenze, Pisa, Lucca e Siena.

L’incontro è parte del programma “Marenia – Non solo Mare”, che offre eventi gratuiti a Marina, Tirrenia e Calambrone, inclusi incontri, concerti e spettacoli.

Per dettagli, visitare www.mareniaestate.it.

Last modified: Luglio 26, 2024