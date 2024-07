Arturo Calabresi: “Ho delle ottime sensazioni, Inzaghi sta costruendo un gruppo solido, faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi di noi”.

Scritto da Antonio Tognoli• 5:55 pm• Pisa SC

PISA – Nel ritiro di Bormio il difensore di origine capitolina Arturo Calabresi, figlio del noto attore teatrale e trasformista Paolo, è ormai da un paio di anni all’ombra della Torre Pendente con buoni risultati tanto da avere conquistato la stima di molti tifosi nerazzurri.



di Maurizio Ficeli



Ecco allora le sue sensazioni che abbiamo raccolto in una intervista rilasciata ai canali social della società nerazzurra.

“Ho delle ottime sensazioni, come gruppo stiamo lavorando tantissimo, credo che sia fondamentale mettere benzina per amalgamarci, per andare oltre e stare insieme nella fatica, appoggiandoci a vicenda, quindi direi inizio importante, siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando molto bene, quindi siamo contenti di come abbiamo iniziato questo ritiro. Conosco già mister Inzaghi, il suo metodo di lavoro e so quanto ci tiene a costruire un gruppo solido, anche da un punto di vista caratteriale, e stiamo lavorando tanto su quello, credo ci possa dare qualcosa in più. Ai tifosi mi sento di dire che faremo di tutto per renderli orgogliosi di noi dando tutto sul campo dall’inizio alla fine, affinché si possa far sì che l’Arena per noi e per la gente di fede nerazzurra torni ad essere qualcosa di unico”.

