Contributo straordinario per le vacanze degli anziani a Rimini

Scritto da admin• 2:11 pm• Calci, Attualità

CALCI – Il Comune di Calci ha assegnato un contributo straordinario di 1.500 euro all’Associazione Centro Anziani di Calci per ridurre le quote di partecipazione alla “Vacanza anziani 2024” a Rimini, dal 1 al 15 settembre, per gli over 65 a basso reddito.

Il sostegno mira a facilitare la partecipazione degli anziani residenti nel Comune con un ISEE sotto i 15.000 euro, offrendo loro un’opportunità di svago e socialità. Per informazioni e iscrizioni, contattare il Centro Anziani al 331.5793083.

Last modified: Luglio 26, 2024