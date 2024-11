Filippo Inzaghi: “La partita è cambiata dopo l’espulsione. Manca un rosso a Bouah prima del gol”

Written by Antonio Tognoli• 5:55 pm• Nuova Categoria

PISA – A fine gara il tecnico Filippo Inzaghi commenta la seconda sconfitta in campionato subita allo stadio dei Marmi di Carrara per mano della Carrarese nel derby.

di Antonio Tognoli

“La partita è cambiata dopo l’espulsione. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ma quando giochi in dieci per 75’ non è facile. A parte la sbandata dopo l’espulsione, abbiamo retto bene per tutto il secondo tempo. Il fallo di Touré ognuno la giudicherà come vuole. Prima del gol decisivo Bouah già ammonito doveva essere espulso. Però è inutile stare a lamentarsi. Non siamo abituati a perdere, però ci sta e onore alla Carrarese che ha fatto una bella partita. Nella ripresa ho cercato di metter giocatori freschi perché avevo l’impressione che in contropiede potevamo far male. La sconfitta non cambia nulla, dobbiamo cercare di portare la rabbia che abbiamo nello spogliatoio nella prossima partita contro il Cosenza”.

