Antonio Caracciolo: “Ricompattarci e seguire il mister per iniziare al meglio la stagione e ridare entusiasmo alla piazza”

Written by Redazione• 1:29 pm• Pisa SC

PISA – Le prime parole ufficiali della stagioni da parte del capitano Antonio Caracciolo arrivano da Morgex, attraverso i canali sociel del Pisa Sporting Club.

“Ormai mi sento pisano. Sono contento di fare un altro anno con la maglia nerazzurra. Quest’anno sarà un anno complicato, bisognerà sudare il triplo. Il nostro obiettivo è fare bene dovremo dare tutto quello che abbiamo per rifarci dopo la delusione dello scorso anno“.

Come si riparte? Il capitano nerazzurro indica la strada: “Dobbiamo ripartire seguendo il mister che con lo staff sta portando entusiasmo. Tralasciando le cose tecniche il mister ed il suo staff è superpreparato. Noi dobbiamo seguirlo e compattarci cercando di eliminare le scorie dello scorso anno e ridare fiducia e l’entusiasmo che questa piazza sa dare e ci ha sempre trasmesso“.

Sulla prossima serie B afferma: “Mi aspetto una serie B molto simile alle scorse stagioni, diventa sempre più difficile, puoi vincere con tutti e perdere con chiunque. Alla lunga però le qualità tecniche come ogni anno usciranno fuori”

Last modified: Luglio 24, 2026