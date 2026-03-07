Written by Marzo 7, 2026 11:11 pm Pisa SC

Andrea Cambiaso: “Contenti di aver regalato una serata così ai nostri tifosi”

Andrea Cambiaso: "Contenti di aver regalato una serata così ai nostri tifosi"

TORINO – A sbloccare la situazione nella serata dell’Allianz Stadium è stato Andrea Cambiaso che ha realizzato il suo terzo gol stagionale, record personale, da quando calca i campi della serie A.

di Antonio Tognoli

I fischi fanno parte del gioco, i tifosi pagano ed è giusto che se ritengono di fischiare lo facciano. Io sono molto contento di essere qua

Siamo contenti di aver regalato ai tifosi una serata così, l’esultanza dopo il gol non era programmata, il mister ci aveva chiesto di esultare sotto la curva dei nostri tifosi“.

