AMPLIFY, a Pisa la due giorni europea sulla trasformazione digitale della cultura

3:21 pm

PISA – Si terrà a Pisa mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre la nuova tappa di AMPLIFY, il percorso europeo che riunisce partner, ricercatori, artisti e operatori culturali di otto Paesi per approfondire le trasformazioni digitali nelle industrie creative e culturali.

Tra i protagonisti c’è Toscana Produzione Musica, centro di produzione presieduto da Paolo Zampini e diretto da Francesco Mariotti e Maurizio Busìa, che ospiterà i partner internazionali per due giornate di lavoro condiviso. L’appuntamento segue i precedenti incontri di Barcellona (novembre 2024) e della Scozia (maggio 2025).

Il centro toscano, dopo aver partecipato al kick-off del progetto, ha avviato una sperimentazione dedicata allo sviluppo di tecnologie open source per il mondo creativo: Next Stage, realizzato con partner come il Gran Teatre del Liceu e Europe Jazz Network. Il progetto esplora le potenzialità della realtà virtuale e aumentata nella musica dal vivo e nelle performance a distanza. La prima fase è stata presentata a Internet Festival 2025, dove oltre 300 persone hanno vissuto concerti in realtà immersiva attraverso visori VR, audio a 360° e nuove modalità di fruizione.

L’appuntamento pisano rappresenta un passaggio cruciale per AMPLIFY, che punta a costruire un ecosistema digitale inclusivo e sostenibile per artisti, istituzioni e pubblico, con strumenti ‘phygital’ capaci di unire esperienza dal vivo e innovazione tecnologica.

Il progetto triennale coinvolge quattro piloti europei:

– Next Stage, dedicato alle performance musicali immersive;

– Renewing Tradition, per la cultura gaelica e la didattica online;

– Revealing Opera, che coinvolge il quartiere Sant Andreu di Barcellona nella creazione di un’opera originale;

– Music with Babies, che sperimenta nuove modalità di ascolto per i più piccoli.

A Pisa saranno presenti partner provenienti da Scozia, Portogallo, Paesi Bassi, Paesi Baschi, Irlanda, Norvegia e numerose realtà specializzate in tecnologie digitali, musica, grafica interattiva e pratiche culturali partecipative.

Toscana Produzione Musica, centro di produzione riconosciuto dal Ministero della Cultura e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Regione Toscana, porta nel progetto la propria visione interdisciplinare e la propria attività di produzione musicale diffusa, attiva sul territorio toscano, nazionale e internazionale.

Info: toscanaproduzionemusica.it

Last modified: Dicembre 1, 2025