Il Crespina Calcio ha ben quattro marcatori fra i primi dieci bomber di categoria

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 1 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Davide Mearini
|Fratres Perignano 2019
|4
|VIII
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|4
|IX
Promozione, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|11 (3)
|I
|Lorenzo Cavallini
|San Miniato Basso Calcio
|5 (1)
|VIII
|Gabriel Folegnani
|Saline
|4
|X
Prima Categoria, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|6
|II
Prima Categoria, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniato
|6 (1)
|III
|Pietro Mori
|Stella Rossa
|5
|V
|Enxo Lici
|Fornacette Casarosa
|5 (3)
|VIII
Prima Categoria, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mirko Mori
|Geotermica
|8 (1)
|I
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|6
|V
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|6
|VI
|Alessio Giorgi
|Atletico Etruria
|5
|VII
|Simone D’Amore
|Pecciolese
|4
|IX
|Filippo Bracci
|Capannoli San Bartolomeo
|4
|X
Seconda Categoria, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|9
|I
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|9 (2)
|II
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|7
|III
|Alessio Becherucci
|Castelfranco Calcio
|7 (1)
|IV
|Alessio Moretti
|Crespina Calcio
|6
|V
|Alessandro Ercole
|Castelfranco Calcio
|6
|VI
|Matteo Bahiti
|Porta a Lucca
|5 (1)
|VII
|Gregorio Lombardi
|Crespina Calcio
|5
|VIII
|Mario Buhne
|Corazzano
|5 (2)
|IX
|Alessandro Bianco
|Crespina Calcio
|4 (1)
|X
Seconda Categoria, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|8 (2)
|IV
|Marco Ciardelli
|Terricciola 1975
|5
|X
Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|8 (1)
|I
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|8
|II
|Abdelkrim Bouragba
|Lajatico
|6
|III
|Davide Pettenon
|Marinese 1925
|6 (1)
|IV
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|6 (3)
|V
|Mirko Nastasi
|Golena d’Arno
|6 (1)
|VI
|Emanuele Fiumicelli
|Lajatico
|5 (2)
|VII
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|5
|VIII
|Dario Piacenti
|Marinese 1925
|5
|IX
|Mattia Soldato
|Amatori Saline
|4
|X
Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|10 (4)
|I
|Claudio Paja
|Santacroce Calcio
|7 (4)
|II
|Alessio Cardini
|Marciana 2.0
|7
|III
|Manuel Ciolli
|Perignano
|5
|V
|Marco Vannozzi
|Atletico Le Melorie
|5 (2)
|VI
|Tommaso Giuntoli
|Monteserra
|5
|VII
|Filippo Marchetti
|La Fornace
|5
|VIII
|Serigne Saliou Mbaye
|Stella Azzurra
|5
|X
tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Dicembre 1, 2025