Il Crespina Calcio ha ben quattro marcatori fra i primi dieci bomber di categoria

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 1 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194VIII
Francesco Di PaolaSan Giuliano4IX

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Lorenzo CavalliniSan Miniato Basso Calcio5 (1)VIII
Gabriel FolegnaniSaline4X

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166II

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato6 (1)III
Pietro MoriStella Rossa5V
Enxo LiciFornacette Casarosa5 (3)VIII

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica8 (1)I
Francesco Cacciapuoti Selvatelle6V
Vincenzo PassalacquaPomarance6VI
Alessio GiorgiAtletico Etruria5VII
Simone D’AmorePecciolese4IX
Filippo BracciCapannoli San Bartolomeo4X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio9I
Marco PuccioniCapanne Calcio 19899 (2)II
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7III
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio7 (1)IV
Alessio MorettiCrespina Calcio6V
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio6VI
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)VII
Gregorio LombardiCrespina Calcio5VIII
Mario BuhneCorazzano5 (2)IX
Alessandro BiancoCrespina Calcio4 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)IV
Marco CiardelliTerricciola 19755X

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 19298 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno8II
Abdelkrim BouragbaLajatico6III
Davide PettenonMarinese 19256 (1)IV
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)V
Mirko NastasiGolena d’Arno6 (1)VI
Emanuele FiumicelliLajatico5 (2)VII
Jones BohuamSan Frediano Calcio5VIII
Dario PiacentiMarinese 19255IX
Mattia SoldatoAmatori Saline4X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200510 (4)I
Claudio PajaSantacroce Calcio7 (4)II
Alessio Cardini Marciana 2.07III
Manuel CiolliPerignano5V
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)VI
Tommaso GiuntoliMonteserra5VII
Filippo MarchettiLa Fornace5VIII
Serigne Saliou MbayeStella Azzurra5X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

