Il Crespina Calcio ha ben quattro marcatori fra i primi dieci bomber di categoria

Written by Leonardo Miraglia• 3:15 pm• Nuova Categoria, Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 1 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Davide Mearini Fratres Perignano 2019 4 VIII Francesco Di Paola San Giuliano 4 IX

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Lorenzo Cavallini San Miniato Basso Calcio 5 (1) VIII Gabriel Folegnani Saline 4 X

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 II

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 6 (1) III Pietro Mori Stella Rossa 5 V Enxo Lici Fornacette Casarosa 5 (3) VIII

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 8 (1) I Francesco Cacciapuoti Selvatelle 6 V Vincenzo Passalacqua Pomarance 6 VI Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 VII Simone D’Amore Pecciolese 4 IX Filippo Bracci Capannoli San Bartolomeo 4 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 9 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 9 (2) II Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 III Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 7 (1) IV Alessio Moretti Crespina Calcio 6 V Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 6 VI Matteo Bahiti Porta a Lucca 5 (1) VII Gregorio Lombardi Crespina Calcio 5 VIII Mario Buhne Corazzano 5 (2) IX Alessandro Bianco Crespina Calcio 4 (1) X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) IV Marco Ciardelli Terricciola 1975 5 X

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 8 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 8 II Abdelkrim Bouragba Lajatico 6 III Davide Pettenon Marinese 1925 6 (1) IV Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 6 (3) V Mirko Nastasi Golena d’Arno 6 (1) VI Emanuele Fiumicelli Lajatico 5 (2) VII Jones Bohuam San Frediano Calcio 5 VIII Dario Piacenti Marinese 1925 5 IX Mattia Soldato Amatori Saline 4 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 10 (4) I Claudio Paja Santacroce Calcio 7 (4) II Alessio Cardini Marciana 2.0 7 III Manuel Ciolli Perignano 5 V Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) VI Tommaso Giuntoli Monteserra 5 VII Filippo Marchetti La Fornace 5 VIII Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 5 X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 1, 2025