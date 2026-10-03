Amichevole. Il Pisa sconfitto (2-0) dal Monaco

Written by Redazione• 1:37 pm• Pisa SC

Buona sgambata dei nerazzurri a Montecarlo (a porte chiuse) contro la prima della classe in Ligue 1

PISA – Il Pisa Sporting Club è tornato ad assaporare il clima del calcio internazionale affrontando nella mattinata di sabato 3 ottobre il Monaco in un test che ha chiuso, di fatto, queste due settimane senza impegni ufficiali complice la sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

Sul campo del Centre du Performance della squadra monegasca i nerazzurri hanno giocato a buon ritmo e per lo staff tecnico è stata l’occasione per far ruotare i calciatori a disposizione, compresi alcuni elementi della Primavera ‘promossi’ in Prima squadra per l’occasione; alcuni calciatori non hanno, infatti, preso parte alla trasferta odierna perché impegnati in specifici lavori individuali al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Per la cronaca la gara si è conclusa con il successo (2-0) del Monaco; entrambe nella ripresa le reti dei monegaschi.

Il tabellino della gara:

MONACO. Kohn, Zakaria (46’ Biereth), Detourbet (86’ Sylla), Abline (46’ Diop), Dier (90’ Mokabalika), Minamino (57’ Teze), Cabral (90’ El Ouaroundi), Nazinho (86 Dramé), Salisu (75’ Nibombe), Vieira (46’ Balogun), Touré (57’ Soubeir). A disposizione. Decrenisse. Allenatore Filipe Luis.

PISA. Confente (68’ Scuffet), Angori (46’ Primasso), Canestrelli, Leris (65’ Angori), Pittarello (83’ Ghizzani), Tramoni (46’ Ferrah), Marras (65’ Zanon), Calabresi (46’ Esteves), Piccinini (46’ Moreo), Leone (46’ Correia), Zanon (46’ Denoon). A disposizione. Loria, Caracciolo, Minisini, Bendinelli. Allenatore Paolo Bianco.

Arbitro. Pierre Gaillouste. Assistenti. Leporati-Petigny

Reti. 59’ Balogun (rigore), 80’ Biereth.

Note. Ammonito Marras. Recupero 1′ pt; 5′ st

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Ottobre 3, 2026