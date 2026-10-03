Paolo Bianco: “Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario di livello”

Written by Redazione• 1:46 pm• Pisa SC

PISA – Al termine dell’amichevole in terra monegasca il tecnico nerazzurro Paolo Bianco si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

“Abbiamo fatto una buona gara, contro un avversario di spessore, primo nel campionato francese, serviva una partita di questo livello. Ci siamo comportati molto bene nella fase difensiva, dove abbiamo lavorato molto in queste tre settimane, potevamo fare di più in attacco, ma c’è da dire che abbiamo avuto l’occasione sullo 0-0 di portarci in vantaggio e poi potevamo pareggiare poco prima del 2-0. I ragazzi hanno fatto una buona prova“.

Last modified: Ottobre 3, 2026