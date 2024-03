Alloggi per studenti: intesa tra Comune di Pisa e ARDSU per aumentare i posti letto alla residenza Fascetti

Scritto da admin• 4:13 pm• Pisa, Attualità

Frida Scarpa: “Un grande risultato a cui abbiamo lavorato per rendere possibile l’ampliamento dell’offerta abitativa rivolta agli studenti”

PISA – Comune di Pisa al lavoro per permettere la ristrutturazione e l’ampliamento della residenza Fascetti al Polo Carmignani di proprietà dell’Azienda Regionale del Diritto allo Studio.



Verrà illustrato martedì 19 marzo in Prima Commissione consiliare, l’atto di intesa tra Comune di Pisa e ARDSU per il rilascio delle concessioni edilizie, in deroga alle procedure previste dal Regolamento Urbanistico, che consentiranno l’intervento di ristrutturazione edilizia della residenza che si trova dietro piazza dei Cavalieri. L’operazione, seguita dagli uffici Urbanistica del Comune, consentirà all’ARDSU di mettere in atto il progetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico della struttura, per la quale l’Azienda ha ottenuto il finanziamento di un milione di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

“La direzione Urbanistica del Comune di Pisa – spiega l’assessore con delega ai rapporti con le istituzioni universitarie Frida Scarpa – ha lavorato intensamente in questi mesi per accorciare al massimo i tempi di realizzazione dell’intervento di ristrutturazione della residenza Fascetti, che consentirà di aumentare di 150 unità il numero dei posti letto rivolti agli studenti universitari. Grazie alla possibilità di rilasciare i titoli edilizi in deroga al Regolamento Urbanistico, quindi senza la necessità di presentare il piano di recupero che avrebbe allungato di anni la procedura (deroga prevista solo nei casi di rapporto tra pubblico e pubblico) e grazie all’atto di intesa che andiamo a presentare prima in Commissione e poi in Consiglio Comunale, sarà possibile per l’ARDSU arrivare in tempi brevi a dare l’avvio al cantiere per trasformare una residenza attualmente sottoutilizzata in termini numerici di posti letto, in una struttura molto più capiente, in grado di accogliere 150 studenti in più: operazione preziosa in una città come Pisa che presenta ancora una forte carenza di posti letto”.

“L’atto di intesa – prosegue Frida Scarpa – inoltre garantirà, in linea con quello che è l’indirizzo della nostra Amministrazione, che la nuova residenza ristrutturata sia dedicata esclusivamente all’aumento dei posti letto per gli studenti, garantendo che almeno per 30 anni la destinazione d’uso dell’immobile rimanga pubblica. Oltre a questo l’operazione permette all’ARDSU di mantenere anche l’esistenza di un grande edificio attiguo alla residenza, che era stato costruito con licenza edilizia per uso temporaneo e che avrebbe dovuto essere spostato. Questa operazione permetterà di riorganizzare le funzioni dei fabbricati esistenti e di poter realizzare nuovi alloggi per studenti disabili. L’atto che presentiamo nei prossimi giorni è un quindi grande risultato a cui abbiamo lavorato con convinzione, e ringrazio per questo gli uffici della direzione Urbanistica per l’intenso lavoro portato avanti, finalizzato ad arrivare nei tempi più rapidi possibili a rendere attuabile questa importante operazione di ampliamento dell’offerta abitativa rivolta agli studenti pisani.”

