Alberto Aquilani: “Giornata storta, non possiamo essere questi”

Pisa SC

PISA – Nel dopo gara del Sinigaglia mister Alberto Aquilani analizza la sconfitta dei nerazzurri maturata a Como.

di Maurizio Ficeli

“Non ci aspettavamo di partire in questo modo, abbiamo regalato due gol. E’ chiaro che se vai sotto di due gol è tutto più difficile. Nella ripresa abbiamo segnato il 2-1 e ci siamo ripresi, poi il Como è stato molto bravo a sfruttare gli spazi in contropiede. Ho visto poco spessore e poca voglia di fare qualcosa in più ed in queste partite poi queste cose le paghi. Mi prendo la responsabilità del secondo gol perché è una cosa che io chiedo, però indubbiamente va fatta meglio. Non possiamo essere quelli di oggi. E’ stata una giornata storta. Mi auguro nelle prossime gare che la squadra faccia meglio perché io da questi ragazzi ho grande aspettativa. Dopo il 2-1 abbiamo reagito bene, ma il Como si è dimostrata squadra forte“.

Marzo 16, 2024