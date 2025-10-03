Written by Ottobre 3, 2025 6:44 am Pisa, Sport

Al via il campionato di Terza Categoria

PISA – Tra sabato 4 e domenica 5 ottobre si disputeranno i match della prima giornata del campionato di Prima Categoria, le squadre di Pisa e della provincia partecipano al torneo in due gironi distinti: il girone A ed il girone B che comprendono prevalentemente team del pisano; a parte il Pappiana che ha deciso di militare nel girone B di Lucca e le squadre del Sasso Pisano e del Monteverdi che partecipano al torneo nel girone unico di Livorno.

di Leonardo Miraglia

Questi i match:

Girone A

Sabato 4 ottobre dalle 15:30

  • Golena d’Arno vs Montefoscoli Calcio

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Atletico Pisa vs Angelo Bellani
  • CEP 2025 vs Amatori Saline
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Scintilla 1945
  • Lajatico vs Sporting Volterra
  • Nuova Popolare CEP vs Marinese 1925
  • Ponteginori 1929 vs Legoli 1994
  • San Frediano Calcio vs Filettole Calcio

Girone B

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Città di Montopoli vs Ponte a Elsa 2005
  • Giovani Fucecchio vs Castel del Bosco
  • La Borra vs Zambra San Vico
  • Marciana 2.0 vs Treggiaia
  • Monteserra vs Atletico Le Melorie
  • Perignano vs Cerretti FC
  • Santacroce Calcio vs Via di Corte
  • Stella Azzurra vs Gavena Giovani
  • riposa La Fornace

Livorno, girone unico

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Calcio Popolare Football Livorno vs Sasso Pisano
  • Monteverdi 2006 vs Suvereto Calcio 2020

Lucca, girone B

Sabato 4 ottobre dalle 15:30

  • Villa Basilica 2023 vs Pappiana
