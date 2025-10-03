Al via il campionato di Terza Categoria

Written by Leonardo Miraglia• 6:44 am• Pisa, Sport

PISA – Tra sabato 4 e domenica 5 ottobre si disputeranno i match della prima giornata del campionato di Prima Categoria, le squadre di Pisa e della provincia partecipano al torneo in due gironi distinti: il girone A ed il girone B che comprendono prevalentemente team del pisano; a parte il Pappiana che ha deciso di militare nel girone B di Lucca e le squadre del Sasso Pisano e del Monteverdi che partecipano al torneo nel girone unico di Livorno.

Questi i match:

Girone A

Sabato 4 ottobre dalle 15:30

Golena d’Arno vs Montefoscoli Calcio

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

Atletico Pisa vs Angelo Bellani

CEP 2025 vs Amatori Saline

Fabbrica Calcio 2024 vs Scintilla 1945

Lajatico vs Sporting Volterra

Nuova Popolare CEP vs Marinese 1925

Ponteginori 1929 vs Legoli 1994

San Frediano Calcio vs Filettole Calcio

Girone B

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

Città di Montopoli vs Ponte a Elsa 2005

Giovani Fucecchio vs Castel del Bosco

La Borra vs Zambra San Vico

Marciana 2.0 vs Treggiaia

Monteserra vs Atletico Le Melorie

Perignano vs Cerretti FC

Santacroce Calcio vs Via di Corte

Stella Azzurra vs Gavena Giovani

riposa La Fornace

Livorno, girone unico

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

Calcio Popolare Football Livorno vs Sasso Pisano

Monteverdi 2006 vs Suvereto Calcio 2020

Lucca, girone B

Sabato 4 ottobre dalle 15:30

Villa Basilica 2023 vs Pappiana

Last modified: Ottobre 2, 2025