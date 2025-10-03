Al via il campionato di Terza Categoria

PISA – Tra sabato 4 e domenica 5 ottobre si disputeranno i match della prima giornata del campionato di Prima Categoria, le squadre di Pisa e della provincia partecipano al torneo in due gironi distinti: il girone A ed il girone B che comprendono prevalentemente team del pisano; a parte il Pappiana che ha deciso di militare nel girone B di Lucca e le squadre del Sasso Pisano e del Monteverdi che partecipano al torneo nel girone unico di Livorno.
di Leonardo Miraglia
Questi i match:
Girone A
Sabato 4 ottobre dalle 15:30
- Golena d’Arno vs Montefoscoli Calcio
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Atletico Pisa vs Angelo Bellani
- CEP 2025 vs Amatori Saline
- Fabbrica Calcio 2024 vs Scintilla 1945
- Lajatico vs Sporting Volterra
- Nuova Popolare CEP vs Marinese 1925
- Ponteginori 1929 vs Legoli 1994
- San Frediano Calcio vs Filettole Calcio
Girone B
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Città di Montopoli vs Ponte a Elsa 2005
- Giovani Fucecchio vs Castel del Bosco
- La Borra vs Zambra San Vico
- Marciana 2.0 vs Treggiaia
- Monteserra vs Atletico Le Melorie
- Perignano vs Cerretti FC
- Santacroce Calcio vs Via di Corte
- Stella Azzurra vs Gavena Giovani
- riposa La Fornace
Livorno, girone unico
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Calcio Popolare Football Livorno vs Sasso Pisano
- Monteverdi 2006 vs Suvereto Calcio 2020
Lucca, girone B
Sabato 4 ottobre dalle 15:30
- Villa Basilica 2023 vs Pappiana