Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie. Incontro in Aoup dedicato ai futuri genitori

Scritto da admin• 1:42 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”: è questo lo slogan della Sam-Settimana mondiale dell’allattamento 2023 che in Italia si tiene dall’1 al 7 ottobre.

E l’Aziendaospedaliero-universitaria pisana vi ha aderito con un incontro aperto ai futuri genitori che si è svolto giovedì 5 ottobre, nel presidio ospedaliero di Santa Chiara, nell’aula conferenze del polo ambulatoriale ostetrico-ginecologico. Un evento informativo con la finalità di accendere i riflettori su un gesto semplice, naturale ed estremamente importante e sul sostegno all’allattamento per le madri lavoratrici.

L’Oms-Organizzazione mondiale della sanità e l’Unicef raccomandano infatti di allattare al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi di vita in quanto l’allattamento materno è un prezioso investimento per la salute dei neonati, delle mamme, per l’intera comunità e costituisce anche un diritto.

Ecco perché è fondamentale che le madri ricevano supporto nel loro desiderio di allattare. Questo è stato fatto ieri nel corso dell’incontro, che ha anche illustrato i servizi offerti dall’Aoup come gli incontri ‘Nascere a Pisa’, tenuti dai professionisti che quotidianamente si prendono cura delle mamme e dei neonati nel punto nascita di Santa Chiara, l’ambulatorio di sostegno all’allattamento e l’ambulatorio delle Medicine complementari.

L’evento ha inoltre permesso di informare la popolazione sull’attenzione e l’impegno dell’Aoup al sostegno all’allattamento tramite la formazione continua di tutti gli operatori e il percorso di certificazione Unicef di Ospedale “Amico dei bambini e delle bambine”, attualmente in corso. L’incontro ha visto la partecipazione di una rappresentanza delle ostetriche del punto nascita, della dirigentedell’Area ostetrica e referente aziendale del percorso Unicef Federica Pancetti e della referenteinfermieristica del Dipartimento maternoinfantile Federica Lunardi.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 6, 2023