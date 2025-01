Alla Città del Teatro arriva “La Parola Atomica”: il laboratorio per riscoprire il potere del racconto.

Written by admin• 9:53 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

Martedì 14 gennaio ore 18.30 incontro di presentazione ad ingresso libero.

CASCINA – Il progetto ideato dall’attrice e regista Valentina Bischi è volto a riscoprire l’arte del racconto come strumento per una comunicazione più espressiva ed efficace.

“La Parola Atomica” non è un corso di teatro tradizionale, ma è un laboratorio che attinge all’esperienza teatrale per avvicinarsi all’arte del racconto, integrando parola e corpo. L’obiettivo è quello di fornire competenze narrative flessibili e resilienti, potenziando le capacità persuasive e di leadership dei partecipanti.

Durante il corso, i partecipanti lavoreranno su voce, presenza scenica, utilizzo dei supporti tecnologici e gestione delle relazioni con il pubblico, per migliorare le proprie abilità comunicative sia in ambito professionale che personale.

Il racconto non è solo un’abilità: è una chiave per umanizzare le relazioni, dare forza all’argomentazione e costruire legami autentici con chi ci ascolta.

Con “La Parola Atomica” si imparerà a:

Utilizzare al meglio la voce e il corpo per comunicare.

Gestire strumenti come microfono, slide e videoconferenze con naturalezza.

Creare relazioni dinamiche e reciproche con il tuo pubblico.

Incontro introduttivo gratuito:

Martedì 14 gennaio 2024 ore 18:30 – 19:30

Calendario del corso:

Febbraio: 4, 11, 18, 25

Marzo: 4, 11, 18

Restituzione finale: 25 marzo (18:30 – 19:30)

L’incontro di presentazione del 14 gennaio è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per informazioni e iscrizioni, contattare formazione.vannozzi@lacittadelteatro.it

BIOGRAFIA VALENTINA BISCHI. Attrice, regista e formatrice teatrale con una carriera di rilievo in Italia e all’estero, Valentina Bischi unisce la sua esperienza artistica a un’intensa attività didattica. Autrice e interprete di progetti innovativi come il “MAP – Museo degli Amori Perduti”, ha ideato “La Parola Atomica” per esplorare il potere della narrazione nella comunicazione moderna.

