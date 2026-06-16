Alla Certosa di Calci il Festival Toscano di Musica Antica celebra la viola da gamba

Written by Redazione• 11:09 am• Calci, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI- Lo sfondo è quello suggestivo della Certosa di Calci, la protagonista è la viola da gamba, strumento molto diffuso tra il XV e il XVII secolo e poi gradualmente sostituito dall’attuale violoncello. È dedicato a questo antico strumento il nuovo appuntamento del Festival Toscano di Musica Antica, in programma giovedì 18 giugno alle ore 18 in uno dei luoghi più affascinanti delle terre pisane.

Il concerto, dal titolo La conference, vedrà protagonisti Patxi Montero e Luca Favoni, in un dialogo musicale tra viole da gamba che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro nella Francia tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII. Un periodo in cui questo strumento occupava un ruolo di primo piano nella cultura musicale francese, soprattutto negli ambienti raffinati dei salotti nobiliari e delle stanze private, dove l’ascolto intimo e raccolto era preferito alla dimensione pubblica del concerto.

In questo contesto, due viole da gamba dialogano tra loro con naturalezza, quasi fossero due voci umane. Il programma proporrà musiche di Monsieur de Sainte-Colombe, figura centrale nella storia dello strumento nonostante le scarse notizie biografiche, con il Concert XLIe “Le retour”, tratto dai Concerts à deux violes esgales. A seguire, la Suite en sol majeur di Marin Marais, tratta dalle Pièces à une et à deux violes – Premier livre. Marais fu allievo di Sainte-Colombe e, in seguito, musicista di corte a Versailles.

Informazioni e programma completo sono disponibili su ftma.it. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro di Pisa e sulla piattaforma Vivaticket.

Last modified: Giugno 16, 2026