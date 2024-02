Nuoto Master. ABC Nuoto Pisa fa incetta di medaglie ai campionati regionali FIN

Scritto da admin• 12:03 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Nuoto pisano protagonista ai campionati regionali master targati FIN che si sono svolti a Livorno: gli atleti della ABC Nuoto Pisa Asdhanno portato a casa ben 13 titoli regionali a cui si aggiungono 9 argenti e 9 bronzi per un totale di 31 medaglie che sono valse il quarto posto nella classifica di società.



“Sono rimasto veramente esaltato per il grande lavoro di squadra e l’impegno dimostrato, ringrazio tutti ed in particolare chi ha gareggiato in condizioni fisiche non perfette buttando il cuore oltre l’ostacolo. Il quarto posto nella classifica regionale ci colloca davanti alle altre squadre della provincia”, ha commentato l’allenatore Riccardo Busoni che, insieme alla vice-allenatrice Federica Della Tommasa ed al presidente Giorgio Abis, guida la compagine che si allena nella piscina comunale di piazzale dello sport.

I nuovi campioni regionali sono: Luca Panellinei 1500 stile libero M35, Samia Favilli 50 e 800 stile M30, Scilla Torri 800 stile M45,Leonardo Montinaro 400 misti M30, Raffaele Zortea 400 misti M40, Giulia Lamberti 50 dorso M30, Andrea Cini 50 dorso M50, Giacomo Licciardello 200 stile M50, Federico Galia 100 dorso M20, Andrea Del Torto 100 misti e 50 farfalla M40, Federica Della Tommasa 50 stile M45.

Argento per Federica Ercoli 800 stile e 100 farfalla M35, Francesca Lazzeri 100 e 200 stile M30, Concordia Guerriero 100 stile M65, Leonardo Montinaro 200 misti M30, Elena Jaccheri 100 rana M55, Giacomo Del Corso 100 delfino M25, Giulia Lamberti 100 dorso M30. Bronzo per Scilla Torri nei 100 stile M45, Giacomo Licciardello 100 stile M50, Lorenzo Gambini 400 stile M30, Virginia Saletti 50 dorso M30, Andrea Cini 100 misti M50, Giacomo Chiofalo 100 misti M50, Elena Jaccheri 200 rana M55.

Ottimi risultati anche per Fabrizio Teoli, Anna Cannizzo, Luca Romoli, Marco Diani, Paolo Santarsiero, Lorenzo Tosi, Nicola Montalto, Roberto Trabeati, Luciano Benedetto, Michele Ferroni, Tomaso Del Corso: che hanno dato un contributo fondamentale alla classifica di squadra. Alle prestazioni individuali si sommano le staffette con i tanti piazzamenti e i due bronzi per la 4×50 stile femminile (Lamberti, Saletti, Ercoli e Lazzeri nella foto) e la 4×50 mista femminile (Lamberti, Jaccheri, Torri, Della Tommasa).

