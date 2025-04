Alexander Ronny Frias dei Vigili del Fuoco di Pisa trionfa a Roma: è campione italiano under 17 nella lotta libera

Written by admin• 10:38 am• Pisa, Sport

PISA – Il Palazzetto dello sport di Roma ha fatto da cornice a una straordinaria giornata di lotta stile libero Under 17, che ha visto brillare giovani promesse provenienti da tutta Italia. Ma tra tutti, a rubare la scena è stato lui: Alexander Ronny Frias, atleta del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, che si è laureato campione italiano nella categoria 70 kg dopo un percorso impeccabile.

Originario della Repubblica Dominicana, Alexander ha iniziato ad allenarsi fin da subito nella palestra dei Vigili del Fuoco appena arrivato in Italia. Ragazzo esuberante, energia travolgente e una prestanza fisica fuori dal comune, si è fatto notare fin dai primi allenamenti. A Roma ha confermato tutto il suo valore: quattro incontri, quattro vittorie, imponendosi con sicurezza e determinazione su avversari provenienti da ogni parte d’Italia, fino alla conquista del titolo nazionale.



“Ronny è un talento naturale, ma anche un ragazzo che si allena duramente ogni giorno. Ha una forza esplosiva e una personalità carismatica che si fa sentire anche sul tappeto. Oggi ha meritato tutto quello che ha conquistato”, ha dichiarato entusiasta il tecnico della squadra. Accanto al campione, hanno ben figurato anche gli altri due atleti del team pisano.

Nassih Mohamed, al suo debutto assoluto in gara dopo appena pochi mesi di allenamento, ha mostrato grande coraggio e determinazione. Nonostante la sconfitta al primo incontro contro un avversario molto esperto di Roma, Nassih ha colpito positivamente per lo spirito con cui ha affrontato la gara, dimostrando di avere tutte le carte in regola per crescere.

Randy Frias, impegnato nella categoria 60 kg, ha invece disputato tre incontri intensi. Dopo aver perso il primo match, è riuscito a reagire vincendo il secondo con una bella prova tecnica. Successivamente ha combattuto per il 3°-5° posto, dove ha ceduto con onore al suo avversario, chiudendo comunque una prestazione solida che conferma i suoi progressi.

A guidare i giovani atleti all’angolo in questa importante trasferta romana è stato Fabrizio Mainardi, storico allenatore del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, che da decenni forma con passione e competenza intere generazioni di lottatori. Purtroppo, Francesco Gaddini, altro punto di riferimento della squadra, non ha potuto essere presente per motivi di salute, ma ha seguito e sostenuto i ragazzi a distanza.

Oltre ai risultati sportivi, la gara è stata anche occasione per sottolineare l’importanza del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, oggi considerato un polo fondamentale per la città. Riconosciuto per l’altissimo livello tecnico e agonistico, il gruppo è anche un importante presidio sociale: la palestra è un luogo di accoglienza, crescita e formazione, dove molti ragazzi trovano una seconda casa e un’alternativa positiva alla strada.

“Questi ragazzi rappresentano il futuro della nostra società. Siamo fieri del loro percorso e continueremo a lavorare per aiutarli a crescere non solo come atleti, ma come persone”, ha concluso Mainardi.

Una giornata indimenticabile, segnata dall’entusiasmo, dalla sportività e dal talento. E da un nome da ricordare: Alexander Ronny Frias, il nuovo campione italiano della lotta libera under 17. Il comandante del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli, nonchè presidente del gruppo sportivo, può aggiungere questo ennesimo alloro nella bacheca del settore lotta.

