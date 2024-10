Adrian Rus: “Inzaghi ci ha dato un altra impronta”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:15 pm• Pisa SC

PISA – Adrian Rus uno dei migliori in campo contro il Cesena arriva in sala stampa per commentare il successo della sua squadra.

SU INZAGHI. “Mister Inzaghi ha dato un impronta ben precisa alla situazione difensiva, la squadra è partita meglio dello scorso anno, si comporta in maniera più consapevole, perché i risultati positivi aiutano a fare ancora meglio”.

SULLA NAZIONALE. “Dura per me rimanere fuori dalle convocazioni della Nazionale però lavorerò molto per il Pisa e cercherò di riguadagnarmi con il lavoro la chiamata con la mia nazionale”.

SUL SUO RUOLO. “Sono disposto a giocare in ogni ruolo, anche se sono un difensore centrale. Sto cercando di applicarmi anche a fare altre cose per esempio la battuta dei calci d’angolo. Inzaghi crede molto in me per questo aspetto”.

