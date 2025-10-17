Alberto Gilardino: “C’è tanta voglia di riscatto da parte mia e della squadra dopo la sconfitta di Bologna”

Written by admin• 6:58 pm• Pisa SC

“Il Comunicato della Curva Nord è sinonimo di grande maturità dei nostri tifosi”

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Verona mister del Pisa Sc Alberto Gilardino ha parlato nella sala stampa “Passaponti” della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

SUL MESSAGGIO DELLA CURVA. “Il Comunicato della Curva è sinonimo di grande maturità da parte di tifosi che non smettono mai di stupirci ed il messaggio di oggi è significativo in vista della gara con il Verona, che dovremo affrontare con molta pazienza sia da parte dei ragazzi che del pubblico, consapevoli che dovremo fare una grande partita sulla base di quanto bene abbiamo fatto in settimana“.

SUGLI INFORTUNI. “Da un punto di vista degli infortuni Lusuardi si è fatto male in allenamento e sarà assente assieme a Esteves, Stengs e Maucci, mentre tutti gli altri sono a disposizione compreso Aebischer che è tornato ad allenarsi e sarò io a decidere se farlo giocare o meno“.

DOPO BOLOGNA. “Il messaggio che ho cercato di far passare alla squadra dopo la brutta sconfitta di Bologna è stato di cancellare quella partita. Ho visto in loro la forte volontà di riscatto in queste due settimane di allenamento, è normale avere pressione come del resto in ogni partita, che io ritengo debba trasmettersi in qualcosa di positivo con la necessità di dovere il più possibile stare attenti ai dettagli“.

SU CHI HA GIOCATO MENO. “Riguardo a coloro che hanno giocato meno sinora posso confermare che Lorran sta migliorando e sarà tra coloro a disposizione per mettermi in difficoltà nel fare la formazione titolare, così come Albiol è a disposizione per poter dare il proprio contributo in una difesa anche per la quale ho varie soluzioni a disposizione“.

SU CUADRADO E GLI ALTRI. “Per quanto concerne Cuadrado ha fatto un lavoro differenziato ed è comunque a disposizione è dovrò scegliere se impiegarlo o meno al posto di Tourè anche se ho a disposizione altre soluzioni alternative fra cui Calabresi, mentre Moreo aveva un problema al ginocchio a Bologna e per quello non l’ho rischiato, mentre ora è a disposizione e potrà giocare in una situazione tattica che abbiamo studiato in settimana con gli altri attaccanti che ho a disposizione per valutare le migliori soluzioni per poter andare a rete“.

C’E’ VOGLIA DI RISCATTO. “Posso garantire che sia da parte mia che dei ragazzi c’è la volontà di riscattare la sconfitta di Bologna, che è peraltro stata l’unica gara in cui non abbiamo creato occasioni da rete anche per il fatto di essere rimasti in dieci dopo mezz’ora“

