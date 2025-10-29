Alberto Gilardino: “C’è la volontà di fare una grande partita”

Written by admin• 6:56 pm• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida contro la Lazio all’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

LE ASSENZE. “Per le assenze oltre a Lusuardi, Esteves e Stengs manca Albiol che cercheremo di recuperare per Torino, mentre i ragazzi hanno svolto un’ottima settimana di allenamento sulla scorta dell’entusiasmo per l’ottima prestazione di San Siro e con la volontà di confermarsi contro la Lazio pur consapevoli che i biancocelesti sono una grande squadra allenata da uno dei migliori allenatori italiani”.

SUL GOL DEL MILAN. “Mi è dispiaciuto sul fatto che alcuni media hanno riportato che io avessi ironizzato sui gol del Milan, mentre io avevo solo riportato la realtà dei fatti. Anche Rocchi ha confermato che la prima rete di Pavlovic doveva essere annullata, ci dispiace solo che si debba essere sempre noi a dover fare da cavia per l’applicazione del regolamento”.

LAZIO E TORINO. “Con la Lazio e con il Torino ogni partita è una storia a sé, ragion per cui sto facendo delle valutazioni con alcuni dubbi, ribadendo che la Lazio è molto forte sugli esterni, ma c’è la volontà di fare una grande partita dovendo esaltarci come siamo in grado di fare”.

SULL’ATTACCO E TRAMONI. “Per quanto concerne l’attacco abbiamo vagliato diverse soluzioni e stiamo lavorando sull’intesa fra gli attaccanti, per poter avere più soluzioni sapendo che dobbiamo migliorare in fase conclusiva, fra cui Tramoni che venerdì ha svolto bene il compito assegnatoli e che si sta impegnando tantissimo per raggiungere il top della condizione”.

SUGLI ALTRI. “Denoon sta bene, ha ripreso ad allenarsi con la squadra e lo vedo in crescita, così come Coppola che seguo con attenzione, mentre con Lorran devo ancora valutare il suo inserimento all’interno dello scacchiere di gioco”.

SUL PORTIERE. “Per quanto concerne il ruolo di estremo difensore, confermo la fiducia a Semper, che ha anche la fortuna di potersi allenare con Scuffet che si dimostra un grande professionista, al pari di Calabresi che confermo essere uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione, così che dovrò fare delle valutazioni in merito alle scelte per le due partite ravvicinate con Lazio e Torino, in ordine alle quali dovrò anche valutare quanto minutaggio dare a Vural e Cuadrado, il cui ingresso ad inizio ripresa a San Siro si è rivelato determinante”.

