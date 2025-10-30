L’Effemeride Pisana del 30 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:37 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 30 ottobre 2025, il Sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 17:13, le ore di luce solare sono 10 e 24 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 252mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata della sensibilizzazione sulla dipendenza dallo zucchero

Santo del giorno:

Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri

Gli ‘Atti’ che li riguardano, ci sono pervenuti in due distinte redazioni, molto antiche ma poco veritiere. La più antica risale al secolo XI, ricavata da un santorale della cattedrale di Toledo, poi perduto, presenta Claudio, Luperco e Vittorico come soldati della Settima Legione, che soffrirono per la fede cristiana sotto il preside Diogeniano.

La “Passio” più recente invece li considera originari di León e figli del centurione san Marcello martire (30 ottobre). A questo punto occorre ricordare che per quanto riguarda i martiri dei primi secoli, mancando una documentazione certa, il loro martirio si tramandava nei particolari, tramite tradizioni orali, finché uno scrittore di ‘Atti’ o ‘Passio’, spesso di qualche secolo dopo, riportava per iscritto i particolari del martirio, il raggruppamento di più martiri, i rapporti di parentela, rifacendosi alle tradizioni e mettendoci troppo spesso dei racconti frutto della sua fantasia. Così l’estensore della ‘Passio’ di s. Marcello martire della Mauritania in Africa, lo fa diventare un martire spagnolo, di nobile famiglia, per seguire la sua iniziativa di dare ad un martire famoso, l’appartenenza ad una famiglia illustre, aumentando in questo caso i titoli di vanto della città di León; quindi poi il preside Diogeniano indicato nella prima ‘Passio’, diventò Aurelio Agricolano, personaggio influente nel martirio di s. Marcello e Claudio, Luperco e Vittorico divennero suoi figli. Questa parentela fu in seguito accettata nei breviari e dagli agiografi e così accolta anche nel Martirologio Romano, che alla data del 30 ottobre li riporta tutti e quattro, sebbene in due voci distinte, perché diversi furono i luoghi del martirio. Ad ogni modo alcuni elementi della ‘passio’, fanno pensare che effettivamente i tre giovani martiri fossero soldati di origine spagnola, uccisi a León, primitiva base militare della “Legio VII gemina”. Subirono il martirio forse per decapitazione, come già per s. Marcello il loro presunto padre, durante la persecuzione di Diocleziano (243-313) quando questa infuriò in Spagna con particolare severità; sul luogo del martirio nei pressi di León fu poi costruita l’abbazia benedettina di S. Claudio e in seguito vari monasteri e chiese furono a loro dedicate in tante diocesi spagnole.

Le loro reliquie ebbero varie traslazioni nei secoli seguenti; verso la metà dell’XI secolo, Ferdinando I re di Castiglia e di León, fece trasportare parte delle loro reliquie nella chiesa di S. Isidoro a León, da lui fatta rinnovare; nel 1173 furono traslate nella nuova chiesa dedicata ai tre martiri e poste sull’altare maggiore. Quando nel 1834 detta chiesa andò distrutta, le reliquie furono portate nella chiesa di S. Marcello martire, loro presunto padre. La loro festa, che sin dall’XI secolo si celebra il 30 ottobre e in alcuni casi il 31, in tutta la Spagna e Portogallo, ora si celebra solo nella diocesi di León.

E’ accaduto il 30 ottobre:

1831 – Nella contea di Southampton, lo schiavo fuggitivo Nat Turner viene catturato e arrestato per aver guidato la più sanguinosa rivolta degli schiavi della storia statunitense

1905 – Lo zar Nicola II di Russia concede alla Russia la sua prima costituzione, creando un’assemblea legislativa

1918 – Il Comitato di salute pubblica di Trieste proclama la caduta dell’Austria dalle terre del Mare Adriatico

1922 – Il re Vittorio Emanuele III conferisce a Mussolini l’incarico di formare il governo

1938 – Orson Welles trasmette per radio un realistico adattamento de La guerra dei mondi, causando il panico in tutti gli Stati Uniti

1953 – Guerra fredda: il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower approva formalmente il documento top secret denominato National Security Council Paper No. 162/2, che dichiara che l’arsenale nucleare statunitense deve essere mantenuto ed espanso per contrastare la minaccia sovietica

1961 – L’Unione Sovietica detona una bomba all’idrogeno da 58 megaton su Novaja Zemlja (questa è ancora oggi la più grande bomba nucleare mai fatta esplodere)

1965 – Guerra del Vietnam: a pochi chilometri da Đà Nẵng, i Marines statunitensi respingono un intenso attacco a ondate di truppe Viet Cong, uccidendo 56 guerriglieri. Tra le vittime, un disegno delle postazioni dei marines viene rinvenuto sul corpo di un ragazzino vietnamita tredicenne che aveva venduto bibite ai Marines il giorno prima

1970 – In Vietnam, il peggior monsone a colpire l’area negli ultimi sei anni provoca gravi inondazioni, uccidendo 293 persone, lasciando 200 000 senzatetto e fermando praticamente la guerra del Vietnam

1974 – Muhammad Ali batte per K.O. George Foreman a Kinshasa, Zaire, riconquistando la corona di campione del mondo dei pesi massimi

1975 – Il principe Juan Carlos diventa re di Spagna, dopo che il dittatore Francisco Franco ammette di essere troppo malato per governare

1977 – Il giocatore del Perugia Renato Curi muore durante una partita contro la Juventus

1987 – In Giappone, la NEC rilascia il primo home entertainment system a 16-bit, il PC Engine

2003 – Il Concorde, aereo supersonico anglo-francese, viene messo fuori servizio, causa il malfunzionamento e successiva caduta di uno di essi

2016 – Terremoto di magnitudo 6,5 con epicentro tra Norcia e Preci alle ore 7:40 avvertito in tutta Italia, il più forte per intensità del XXI secolo (dal 1980)

2020 – Terremoto con epicentro sulla costa turca del mar Egeo colpisce la Grecia e la Turchia con, alle 14:44, la scossa più forte di magnitudo 7,0; la scossa è stata distintamente avvertita anche in Italia, specialmente sulla costa adriatica

La frase del giorno di Frate Indovino:

La ragione spesso chiede l’intervento della fede

Nati il 30 ottobre:

DIEGO ARMANDO MARADONA

Allenatore ed ex calciatore argentino

α 30 ottobre 1960 ω 25 novembre 2020

EZRA POUND

Poeta statunitense

α 30 ottobre 1885 ω 1 novembre 1972

LUISA SPAGNOLI

Imprenditrice italiana, inventrice del Bacio Perugina

α 30 ottobre 1877 ω 21 settembre 1935

PAUL VALÉRY

Poeta francese

α 30 ottobre 1871 ω 20 luglio 1945

