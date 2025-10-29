Un ponte tra tecnologia e riabilitazione: l’Università di Pisa partner del progetto europeo EDUWEAR

Written by admin• 4:52 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Un progetto che segna un passo concreto verso un’educazione sempre più integrata tra tecnologia e medicina, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di guidare la riabilitazione del futuro in modo sostenibile, personalizzato e centrato sulla persona. Si chiama EDUWEAR (Engineering Educational Competence Development on Customisable Wearable Rehabilitation Devices), è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea con un budget complessivo di 400.000 euro e vede tra i partner anche l’Università di Pisa.

«L’iniziativa punta a colmare le lacune di competenze nel settore in rapida espansione dei dispositivi indossabili per la riabilitazione, un ambito che unisce tecnologia, salute e innovazione – spiega il professor Paolo Neri del Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, responsabile del progetto per l’Ateneo pisano –. L’obiettivo è costruire un percorso formativo interdisciplinare che connetta le competenze dell’ingegneria e delle scienze della salute, offrendo agli studenti europei l’opportunità di progettare soluzioni personalizzabili e di collaborare con professionisti di diversi settori, dagli ingegneri ai terapisti».

Coordinato dall’Università di Malta, il progetto coinvolge anche l’Università di Oulu (Finlandia), con il contributo di partner associati come la University of Strathclyde (Regno Unito) e il centro di riabilitazione Kinisiforos Ltd. (Cipro). Una rete internazionale che unisce competenze complementari — dalla progettazione meccanica e dal design industriale alle scienze della salute e all’esperienza clinica diretta — per dar vita a un nuovo modello di formazione europea.

Il percorso di EDUWEAR si sviluppa in tre fasi. In un primo momento vengono analizzati i bisogni formativi degli studenti attraverso interviste, focus group e un corso estivo in un FabLab, per individuare le competenze mancanti degli studenti di ingegneria nel campo dei dispositivi biomedicali personalizzati. A partire da questi risultati, verrà poi progettato e sviluppato un corso online, corredato da manuali per studenti e docenti, volto a garantire un’esperienza formativa efficace e uniforme nei vari paesi europei. I materiali saranno quindi condivisi con la comunità accademica e professionale – studenti, insegnanti, aziende del settore – per raccogliere feedback e migliorare ulteriormente il percorso. Infine, un secondo corso estivo in una clinica riabilitativa consentirà di testare sul campo l’efficacia dei materiali e delle competenze acquisite.

Al termine del progetto, EDUWEAR non offrirà soltanto un corso validato, ma potrà diventare la base per un futuro Master europeo in tecnologie indossabili per la salute. I risultati saranno inoltre messi a disposizione di aziende, cliniche e associazioni professionali, con l’obiettivo di garantire un impatto reale nel mondo accademico, industriale e sanitario.

