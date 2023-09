Alberto Aquilani: “Modena squadra in salute, ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia del riscatto”

Scritto da admin• 1:30 pm• Pisa SC

PISA – Mister Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini alla vigilia della partenza per sfida contro il Modena prevista per sabato 2 settembre alle ore 18.30.

di Giovanni Manenti

FLASH BACK. “Non è stato facile digerire la sconfitta con il Parma, ma ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di riscattarsi per una sconfitta immeritata”.



GLI AVVERSARI. “Il Modena è una squadra in salute con un allenatore anche lui alla prima esperienza per una gara che mi aspetto diversa da quelle con Sampdoria e Parma, anche se abbiamo avuto solo due giorni per prepararla”.

SUL MERCATO. “Per il mercato sono contento di come ha operato bene la società, avendo fatto un buon lavoro secondo anche quanto concordato nel corso del ritiro, pur se per me non ero abituato a queste trattative poiché allenando la Primavera non avevo questo tipo di situazioni se non marginalmente”.

SUGLI INFORTUNATI. “Caracciolo è un po’ più avanti nel recupero rispetto a Torregrossa, mentre Tourè e Esteves conto di recuperarli appieno dopo la sosta”.

SU MOREO. “Moreo è venuto innpanchina con il Parma, ma non era disponibile, mentre invece ora si è allenato regolarmente per tre giorni e può essere in campo con il Modena”.

SU MLAKAR. “Mlakar si è presentato nella maniera giusta, ha solo bisogno di lavorare con gli altri per trovare la giusta amalgama e partecipazione al gioco che vogliamo proporre”.

SULLA SQUADRA. “Posso garantire di avere a disposizione una squadra che mi piace, con giocatori di mio gradimento e che si impegnano al massimo credendo nel gioco propositivo ed aggressivo che stiamo mettendo in pratica e che prevede situazioni di uno contro uno necessarie per non fare pervenire palloni agli avversari in modo pulito e, avendo riferimento agli episodi contro il Parma, Leverbe non avrebbe dovuto cercare l’anticipo essendo Bonny con le spalle rivolte alla porta, mentre sulla rete decisiva non era il caso di tentare l’intervento in scivolata, anche se sono situazioni che si potranno verificare nuovamente nel corso della stagione”.

SU VIGNATO. “Per quanto riguarda Vignato, al momento non ho notizie circa l’ufficialità del suo acquisto, nel caso che si concretizzasse sarebbe indubbiamente un innesto importante nella nostra rosa in quanto il suo valore è conosciuto e sarei anche pronto a convocarlo per Modena, così come tra i convocati ho inserito Barberis anche se non sarà impiegato, avendo ancora problemi ad un piede”.

